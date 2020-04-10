İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?

İŞKUR iş ilanları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamada, 21 bin 832 personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından personel alımının hangi kadrolara yapılacağı araştırılmaya başlandı. İŞKUR iş ilanlarına ahaber.com.tr üzerinden erişebilirsiniz. Peki, İŞKUR 21 bin 832 personel alımı hangi kadrolar yapılacak? Meslek grupları ve şartlar neler?

Giriş Tarihi: 10.04.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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