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Haberler Galeri İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?

İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?

İŞKUR iş ilanları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamada, 21 bin 832 personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından personel alımının hangi kadrolara yapılacağı araştırılmaya başlandı. İŞKUR iş ilanlarına ahaber.com.tr üzerinden erişebilirsiniz. Peki, İŞKUR 21 bin 832 personel alımı hangi kadrolar yapılacak? Meslek grupları ve şartlar neler?

Giriş Tarihi: 10.04.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 13:27
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İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?

İŞKUR Nisan ayı iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, kasiyer, ön muhasebeci, büro memuru gibi birçok kadroya toplamda 21 bin 832 personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından ilanlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Peki, İŞKUR 21 bin 832 personel alımı hangi kadrolar yapılacak? Meslek grupları ve şartlar neler? İşte ayrıntılar...

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İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?

İŞKUR 21 BİN 832 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri İŞKUR'un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ üzerinden alınıyor. Başvuru yapabilmeniz için İŞKUR'a üye olmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilan edilen kadrolardan istediğin ilana tıklayıp gerekli adımları tamamlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az ilköğretim mezunu alımı yapılacağı belirtilen ilanların her birinde şartlar farklılık gösteriyor. Bu nedenle başvurmak istediğiniz ilanın üzerinden şartları detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?

EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şu şekilde sıralandı:

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İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?

Beden İşçisi (Genel)4642

Temizlik Görevlisi708

Makineci (Dikiş)550

Satış Danışmanı / Uzmanı471

Ön Muhasebeci409