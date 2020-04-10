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Haberler Galeri Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 6 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi için başvurular devam ediyor. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 3 kamu bankasından konu ile ilgli açıklama geldi. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? 36 ay vadeli kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 16:15
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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

3 kamu bankasından koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için destek paketleri açıklandı. Bu kapsamda 6 ay ertelemeli 36 ay vadeli her ay aynı taksitli kredi için başvurular 1 Nisan'da başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar kredilerin ne zaman sonuçlanacağını araştırıyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi için başvuru şartları neler? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

HALKBANK 6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.