3 kamu bankasından koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için destek paketleri açıklandı. Bu kapsamda 6 ay ertelemeli 36 ay vadeli her ay aynı taksitli kredi için başvurular 1 Nisan'da başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar kredilerin ne zaman sonuçlanacağını araştırıyor. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL kredi için başvuru şartları neler? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...