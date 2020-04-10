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Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
Temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 6 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi için başvurular devam ediyor. 0,49 faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 3 kamu bankasından konu ile ilgli açıklama geldi. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? 36 ay vadeli kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 16:10Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 16:15