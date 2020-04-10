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83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler! 62 maddelik yasa teklifi TBMM'ye gönderiliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hükümetin hazırladığı ekonomik, sosyal, tıbbi düzenlemeler içeren 62 maddelik yasa teklifi 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak. Buna göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yer alan evde bakım yardımının kapsamı genişletiliyor. İlgili bakanlıklarca gelen öneriler dikkate alınıp teklife son şekli verilerek Meclis'e gönderilecek torba yasadaki önemli başlıklar şöyle...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:41
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