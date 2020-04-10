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Haberler Galeri 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler! 62 maddelik yasa teklifi TBMM'ye gönderiliyor

83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler! 62 maddelik yasa teklifi TBMM'ye gönderiliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hükümetin hazırladığı ekonomik, sosyal, tıbbi düzenlemeler içeren 62 maddelik yasa teklifi 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak. Buna göre, Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yer alan evde bakım yardımının kapsamı genişletiliyor. İlgili bakanlıklarca gelen öneriler dikkate alınıp teklife son şekli verilerek Meclis'e gönderilecek torba yasadaki önemli başlıklar şöyle...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 11:41
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83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler! 62 maddelik yasa teklifi TBMM'ye gönderiliyor

Evde bakım hizmetlerinde "gelir ölçütü" belirleme şartı kaldırılıyor. Buna göre, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek, bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.

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83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler! 62 maddelik yasa teklifi TBMM'ye gönderiliyor

Mevcut uygulamada hane içinde kişi başına gelir tutarı asgari ücretin 3'te 2'sinden az olan, bakıma muhtaçlık kriterlerini taşıyan, ağır engelli olduğun belirten sağlık kurulu raporunu sunanlara evde bakım yardımı yapılıyor.

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83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler! 62 maddelik yasa teklifi TBMM'ye gönderiliyor

1.460 TL ÖDENİYOR
Yasa taslağının ikinci maddesinde, "Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara bakım hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ödemesi yapılabilir" deniliyor.

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83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler! 62 maddelik yasa teklifi TBMM'ye gönderiliyor

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parasını da içeren tüm sosyal yardımlar yüzde 5.49 oranında yükseldi.

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83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak destekler! 62 maddelik yasa teklifi TBMM'ye gönderiliyor

Geçen yıl 1.384 TL olan bu destek 1.460 TL'ye çıktı. Türkiye'de yaklaşık 520 bin kişi evde bakım desteği veriliyor. Yeni düzenlemeyle binlerce kişi daha bu destekten faydalanacak.