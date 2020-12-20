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İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı için başvurular tüm illerde sürüyor. İŞKUR tarafından hemen hemen her hafta yayımlanan kurum dışı personel alımları için açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Pandemi döneminde kurum dışı personel alımı için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları...

Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 15:46
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İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

İŞKUR kurum dışı personel ilanları periyodik olarak resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Kurum dışı ilanlarını takip eden vatandaşlar illere göre dağılımı görüntüleyebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Koronavirüs salgını sürecinde iş arayışında olan vatandaşlar yayımlanan kurum dışı ilanları yakından takip ediyor. İşte, KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI

Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020

Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020

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İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020

Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020

İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020

Sivas Gölova SYDV 20.12.2020

Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020

İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020

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İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020

Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020

Denizli Peraş Pers. Alımı 20.12.2020

Manisa Sar-Bel San.Tic.A.Ş.20.12.2020

Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020

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İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020

AFYONKARAHİSAR ÜÇ HİLAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 21.12.2020

Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020

İzmir İzenerji Tic. A.Ş. 21.12.2020

Ardahan Çıldır Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.12.2020

Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020