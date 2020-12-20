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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır? İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır?
KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı için başvurular tüm illerde sürüyor. İŞKUR tarafından hemen hemen her hafta yayımlanan kurum dışı personel alımları için açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Pandemi döneminde kurum dışı personel alımı için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 15:46
İŞKUR kurum dışı personel ilanları periyodik olarak resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Kurum dışı ilanlarını takip eden vatandaşlar illere göre dağılımı görüntüleyebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Koronavirüs salgını sürecinde iş arayışında olan vatandaşlar yayımlanan kurum dışı ilanları yakından takip ediyor. İşte, KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI İLANI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020
Sivas Gölova SYDV 20.12.2020
Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020
İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020
Denizli Peraş Pers. Alımı 20.12.2020
Manisa Sar-Bel San.Tic.A.Ş.20.12.2020
Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020
Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020
AFYONKARAHİSAR ÜÇ HİLAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 21.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020
İzmir İzenerji Tic. A.Ş. 21.12.2020
Ardahan Çıldır Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.12.2020
Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020