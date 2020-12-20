İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları! Başvurular nereden, nasıl yapılır?

KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı için başvurular tüm illerde sürüyor. İŞKUR tarafından hemen hemen her hafta yayımlanan kurum dışı personel alımları için açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Pandemi döneminde kurum dışı personel alımı için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS şartlı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alım ilanları...