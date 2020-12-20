Başvurana para yardımı yapılacak! Binlerce kişiye 650 lira ödeniyor! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Devlet tarafından belirli şartları yerine getiren vatandaşlara yapılan ödemenin miktarı arttı. Karşılıksız yapılan ödemeye yüzde 36 zam geldi ve miktar 650 TL oldu. Devlet tarafından kadınlara yönelik destek ödemelerinden biri de eşi vefat edenlere ödeme programıdır. Yardıma yüzde 36 zam yaparak aylık tutarı 350 liraya çıkardı. 2 aylık olarak ise 650 lira para veriliyor. Yıllık olarak ise destekten faydalanan vatandaşın eline 3 bin 900 lira geçiyor. PTT ve ATM üzerinden ödenen para koronavirüs salgını nedeniyle elden vatandaşlara teslim ediliyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?