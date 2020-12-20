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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana para yardımı yapılacak! Binlerce kişiye 650 lira ödeniyor! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Başvurana para yardımı yapılacak! Binlerce kişiye 650 lira ödeniyor! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Devlet tarafından belirli şartları yerine getiren vatandaşlara yapılan ödemenin miktarı arttı. Karşılıksız yapılan ödemeye yüzde 36 zam geldi ve miktar 650 TL oldu. Devlet tarafından kadınlara yönelik destek ödemelerinden biri de eşi vefat edenlere ödeme programıdır. Yardıma yüzde 36 zam yaparak aylık tutarı 350 liraya çıkardı. 2 aylık olarak ise 650 lira para veriliyor. Yıllık olarak ise destekten faydalanan vatandaşın eline 3 bin 900 lira geçiyor. PTT ve ATM üzerinden ödenen para koronavirüs salgını nedeniyle elden vatandaşlara teslim ediliyor. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 16:17
Başvurana para yardımı yapılacak! Binlerce kişiye 650 lira ödeniyor. Devlet tarafından kadınlara yönelik ödemeler sürüyor. Eşi vefat eden kadınlara yapılan 350 lira ödemeye yüzde 36 düzeyinde zam yapıldı. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım yüzde 36 zamlanarak iki ayda bir 650 liraya çıktı. Yani yılda 3.900 liralık karşılıksız ödeme yapılıyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMLAR NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından muhtaçlık seviyesi belirlenen 18 yaşından büyük bireylere verilir. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı çerçevesinde sosyo-ekonomik açıdan zorluk yaşayan dul kadınlara yardım sağlanır.
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMIN ŞARTLARI NELERDİR?
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlardan faydalanabilmek için hak sahiplerinin yerine getirmesi gerekli olan şartlar ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:
Eşi vefat eden kadın yardımının temelk şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alır.
Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az (701,32 TL) olması şarttır. Aynı zamanda eşi vefat eden yardımından yararlanmak için hak sahibi kişiye herhangi başka bir sosyal yardım verilmemelidir.
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım kapsamında başvuruda bulunmak isteyen kadınların Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikahlı olması gerekir. Söz konusu yardımdan yalnızca son resmi nikahlı eşi vefat eden kişiler yararlanabilir. Dini nikahlı olan ya da eşinden boşanan kadınların başvurusu kabul edilmez.