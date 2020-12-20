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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıklamıştı! 81 ile yeni genelge gönderildi! Bugün itibarıyla... Başkan Erdoğan açıklamıştı! 81 ile yeni genelge gönderildi! Bugün itibarıyla... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta başı yapılan kabine toplantısı sonrası sağlık çalışanları ile ilgili alınan yeni imkanları açıklamıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yeni alınan kararların devreye gireceği açıklandı. Bugün ise SGK, bireysel başvuruların ivedilikle değerlendirildiğini, aylıkların bağlandığını açıkladı. Giriş Tarihi: 20.12.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 11:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme için yeni genelge yayınlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık çalışanları vazife malulü ve koronavirüs meslek hastalığı sayılacak. Peki hangi sağlık çalışanlarına hangi haklar gelecek? Hangi avantajlardan yararlanacaklar? İşte son dakika haberinin detayları...
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle: Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını ülkemizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Gerek ekonomide gerek sağlıkta gerekse sosyal alanda alınan tedbirler ile Türkiye bu sorunu en az hasarla atlatan ülkelerden biri haline geldi. Hem iş yerlerini hem çalışanları hem de hane halklarını koruyan önlemler alınmaya devam ediyor.
Türkiye virüsle savaşırken ön cephede hep sağlık çalışanlarını gördük. Hiç tanımadıkları insanlar için canlarını ortaya koyarak çalışan bu kardeşlerimize minnettarız.