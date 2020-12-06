İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları neler?

İŞKUR kurum dışı işçi alımları için ilanlar periyodik olarak resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Kurum dışı işçi alımları için ilanlar illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Pandemi döneminde fırsattan yararlanmak isteyenler ise İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı...