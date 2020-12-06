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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları neler?
İŞKUR kurum dışı işçi alımları için ilanlar periyodik olarak resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Kurum dışı işçi alımları için ilanlar illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Pandemi döneminde fırsattan yararlanmak isteyenler ise İŞKUR tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı...
Giriş Tarihi: 06.12.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 15:51
KPSS şartı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı tüm illere göre sürüyor. Hemen hemen her hafta yeni ilanlar yayınlanıyor. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. İŞKUR kurum dışı işçi alımı, son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. ahaber.com.tr olarak güncel kurum dışı iş ilanlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, KPSS şartı olmadan mülakatsız 4000 TL maaşla personel alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN SAĞLIKÇI ALIYOR! Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 12 bin sağlıkçı alımına ilişkin Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına göre, biyalog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve upraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında alım yapılacak.
Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı yayınlandı.
8 BİN POLİS ADAYI ALINACAK! Polis Akademisi (PA) Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2019 veya 2020 yılı KPSS puanına göre 6 bin 400 lisans, 1.600 ön lisans olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.