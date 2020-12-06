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06 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan kredi faizlerinde yılsonu tarifesi! 6 Aralık Denizbank, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? Bankalardan kredi faizlerinde yılsonu tarifesi! 6 Aralık Denizbank, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar? Son dakika haberine göre; Merkez Bankası'nın 4.75'lik faiz artırımının ardından konut kredisinde de oranlar tamamen değişti. Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi. İşte yeni kredi faiz oranları. Giriş Tarihi: 06.12.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 10:21
Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan , bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya ile hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı.
Kampanyanın bitmesinin ardından yükselişe geçen oranlar Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yaptığı 4.75 puanlık faiz artırımı ile tırmanışa başladı.
Merkez'in kasım sonu verisine göre piyasada ortalama faiz oranı yıllık yüzde 16.10'a geldi. Bu rakam, aylık yüzde 1.34'e işaret ediyor. Aralık itibarıyla oranlarda yükseliş de hız kazandı.
Şu anda piyasada konut kredisi faiz oranları yüzde 1.29 ile 1.79 arasında değişen oranlar sunuluyor. Her banka, kasım ayına göre sunduğu oranları yukarı yönlü güncellemiş durumda.