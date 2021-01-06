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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ATM'den anında çekebilirsiniz! Milyonlar derin nefes alacak! 1000 TL başvurusu nereden, nasıl yapılır? ATM'den anında çekebilirsiniz! Milyonlar derin nefes alacak! 1000 TL başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri de devam ediyor. Dükkanları uzun süredir kapalı olan esnafa destek müjdesi geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. İş yeri kira olan vatandaşlar destek ödemesi yapılacak. 1000 TL olan hibe ödeneğinde yararlanmak isteyenler için başvuru süreci yakından takip ediliyor. İşte, 1000 TL başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 06.01.2021 18:02
ATM'den anında çekebilirsiniz! Milyonlar derin nefes alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek ödemesi için müjdeyi vermişti. Koronavirüs salgını ile zor süreçten geçen esnafa 1000 TL kira destek ödemesi yapılacak. Ödenekten yararlanmak isteyenler ise belirli şartları yerine getirmek zorunda. Milyonlarca esnafa nefes aldıracak destek ödemesi için şartlar sorgulanmaya devam ediyor. İşte, 1000 TL başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz."
Erdoğan, "Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık." dedi.
Başkan Erdoğan, "Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Erdoğan, "Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi.