ATM'den anında çekebilirsiniz! Milyonlar derin nefes alacak! 1000 TL başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri de devam ediyor. Dükkanları uzun süredir kapalı olan esnafa destek müjdesi geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. İş yeri kira olan vatandaşlar destek ödemesi yapılacak. 1000 TL olan hibe ödeneğinde yararlanmak isteyenler için başvuru süreci yakından takip ediliyor. İşte, 1000 TL başvurusu nereden, nasıl yapılır?