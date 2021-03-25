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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! İş kurmak isteyene 65 bin liraya kadar hibe! e-Devlet üzerinden başvuru imkanı... İŞKUR müjdeyi verdi! İş kurmak isteyene 65 bin liraya kadar hibe! e-Devlet üzerinden başvuru imkanı...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işlerini kurmak isteyen engellilere verilecek hibe desteği için başvuruların 16 Nisan'a kadar yapılabileceğini belirtti. Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecek. Başvurular içi aranan şartları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 25.03.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 22:36
İŞKUR müjdeyi verdi. İş kurmak isteyene 65 bin liraya kadar hibe. e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor. 16 Nisan'da sona erecek başvurularda kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin TL'ye varan hibe desteği verilecek. Başvuru detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Selçuk, Twitter hesabından İŞKUR'un Engelli Hibe Desteği başvuruları ile ilgili bilgilendirmesine yer vererek, şunları kaydetti:
"Engelli kardeşlerimizin girişimciliklerini artırmak ve kendi işlerini kurmalarına destek vermek için 65 bin liraya kadar hibe veriyoruz. Proje başvuruları 16 Nisan'a kadar devam ediyor."
Engelli Hibe Desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan proje başvuru rehberini dikkate alarak, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Elden veya posta yolu ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecek.
Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecek.