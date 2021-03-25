İŞKUR müjdeyi verdi. İş kurmak isteyene 65 bin liraya kadar hibe. e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor. 16 Nisan'da sona erecek başvurularda kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin TL'ye varan hibe desteği verilecek. Başvuru detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.