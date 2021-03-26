Beklenen açıklama! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihi açıklandı

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretici ve çiftçilere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Destek ödemesi kapsamında en çok merak edilenlerden biri de mazot ve gübre desteği oldu. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar, 2021 yılı ödemelerinin tarihini merak ediyor. Merakla beklenen açıklama Bakan Bekir Pakdemirli'den geldi. Peki, 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası ödeme takvimi...