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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Beklenen açıklama! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihi açıklandı Beklenen açıklama! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihi açıklandı
Mazot ve gübre desteği ile ilgili beklenen açıklama geldi. Çiftçilere yönelik verilen destek ödemesinin hangi tarihte yatacağı merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 milyar 79 milyon 656 bin lira destek ödemesi yapılacağını duyurarak, ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:01
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretici ve çiftçilere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Destek ödemesi kapsamında en çok merak edilenlerden biri de mazot ve gübre desteği oldu. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar, 2021 yılı ödemelerinin tarihini merak ediyor. Merakla beklenen açıklama Bakan Bekir Pakdemirli'den geldi. Peki, 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte Ziraat Bankası ödeme takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı"nda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin 26 Mart Cuma günü yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli, destek ödemesi duyurusunda şu ifadeleri kaydetti:
"Mazot ve gübre desteğini yarın (26 Mart) itibarıyla ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin lira." MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR
Resmi Gazete'nin 6 Mart 2021 tarihli sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda tarımsal destek ödemelerinin detaylarına yer verildi.
"BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ"
"MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)'in EK-1'indeki Bitkisel Üretim Destekleme Fiyatlarında yer alan "Mazot ve Gübre Desteği" bölümü ile "Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da)" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."