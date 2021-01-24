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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! En az 6 bin 376 TL ödeme alacaklar! İşte yarı çalışma sistemi... İŞKUR müjdeyi verdi! En az 6 bin 376 TL ödeme alacaklar! İşte yarı çalışma sistemi... Doğum izinleri sonrasında anneler için yarım çalışma imkânı bulunuyor. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabilecek. Maaşın yarısını işveren, kalanını İŞKUR ödeyecek. Peki, yarı çalışmanın şartları nelerdir? Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri tek tek açıkladı. İşte yarı çalışma sistemi... Giriş Tarihi: 24.01.2021 18:53
İŞKUR müjdeyi verdi! En az 6 bin 376 TL ödeme alacaklar. Doğum izinleri sonrasında anneler için yarım çalışma imkanı bulunuyor. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabilecek. Son dakika gelen haberde maaşın yarısını işveren, kalanını İŞKUR ödeyecek. Yapılacak ödemeler hakkında detaylar vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte yarı çalışma sistemi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğum izinleri sonrası annelere tanınan yarı çalışma ödeneği ve izinlerle ilgili yasadan sonra yönetmelikler de çıkartıldı ve uygulama başladı. Özel sektörde uygulanan sistemle anneler çocuk sayısına göre yarım gün çalışırken maaşlarının eksik kalan kısmını İŞKUR tamamlayacak. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor.
Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.
Bu sürelerde işveren yarım maaş öderken, anneye İŞKUR tarafından yarım çalışma ödeneği de veriliyor.
Böylece ödemeler birinci çocukta 30 gün, ikinci çocukta 60 gün ve sonraki doğumlarda 90 gün olarak yapılıyor.
Kimler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir?
Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler.
Yarı çalışmanın şartları nelerdir?
1) İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması.
2) Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması.
3) Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.