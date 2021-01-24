Başvurular oldukça kolay! Halkbank, Ziraat Bankası mutlu edecek ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları...

Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından kredi çekeceklerin yüzünü güldürecek açıklama geldi. Özel ve kamu bankaları tarafından kredi çekeceklerden belirli şartları yerine getirmesi isteniyor. Bu süreçte ihtiyaç kredisini kullanacaklar için müjdeli haber Ziraat Bankası ve Halk Bank'dan geldi. Kefilsiz kredi kampanyasını başlatan Ziraat Bankası, başvuruları kabul etmeye başladı. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası mutlu edecek ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları...