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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurular oldukça kolay! Halkbank, Ziraat Bankası mutlu edecek ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları... Başvurular oldukça kolay! Halkbank, Ziraat Bankası mutlu edecek ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları...
Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından kredi çekeceklerin yüzünü güldürecek açıklama geldi. Özel ve kamu bankaları tarafından kredi çekeceklerden belirli şartları yerine getirmesi isteniyor. Bu süreçte ihtiyaç kredisini kullanacaklar için müjdeli haber Ziraat Bankası ve Halk Bank'dan geldi. Kefilsiz kredi kampanyasını başlatan Ziraat Bankası, başvuruları kabul etmeye başladı. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası mutlu edecek ihtiyaç kredisi! İşte başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 24.01.2021 21:21 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 21:21
Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların kredi faiz oranlarını sorgulamaya başladı. Son dönemde bankaların faiz oranılarının yükselmesi sonrasında, bankaların kredi faiz fırsatları yakından takip ediliyor. Ziraat Bankası ise kredi çekeceklerin yüzünü güldürecek kampanyayı duyurdu. Kredi kullanmak isteyenler için uygun ve esnek fırsatları ahaber.com.tr'de derledik. İşte başvuru detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KREDİ ÖZELLİKLERİ
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,64 olarak belirlendi. Oldukça kolay ve hızlı başvuru yapılabilen Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinde birçok fırsat bulunuyor.
* Esnek ödeme ile ister azalan taksitli ya da artan taksitli ödeme yapabilirsiniz
* 36 aya kadar vade imkânı bulunuyor
* Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır
* Bireysel kredi kullanan müşterilere hayat sigortası ürünü sunuluyor.
BAŞVURU BELGELERİ
Kredi kampanyasına internet bankacılığı ve mobil şubenin yanı sıra şubelerden de başvuru yapılabiliyor. İşte gereken evraklar;
* Başvuru Formu,
* Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
* Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
* Şubece istenebilecek diğer belgeler
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Ahaber.com.tr olarak 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekildiğinde ödenecek tabloyu sizler için hazırladık. İşte örnek ödeme tablosu;
50.000 TL KREDİ HESAPLAMA
Vade: 36 ay
Faiz oranı: %1,64 Taksit tutarı 1.951,58 TL Kredinin yıllık maliyet oranı: %26,8352 Toplam geri ödenecek tutar: 70,256,88 TL