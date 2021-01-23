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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çalışanların yüzünü güldürecek! 4D'li taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Ödeme takvimi belli oldu... Çalışanların yüzünü güldürecek! 4D'li taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Ödeme takvimi belli oldu...
4D'li taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce taşeron işçi yeni yılda alacakları maaşların zam oranı hakında gelecek açıklamayı bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu yılki ilk 26 günlük ödeme takvimi belli oldu. 4 eşit parçada 13'er günlük olarak yatırılan ve toplam 52 gün olan ikramiyelerin ilki için geri sayım başladı. Ödemelerden yararlanacaklar ikramiye zam oranını araştırmaları sürüyor. İşte, 4D'li taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Ödeme takvimi belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 16:48
4D'li taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Taşeron işçilerin ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan binlerce işçinin kadroya geçirilmesinin ardından ödenen ikramiyeler için açıklamalar yakından takip ediliyor. Kadroya geçirilen işçiler ve kamuda çalışanlarla birlikte toplu sözleşme yapılıyor. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemeleri alan kamu işçileri, ödemelerin bu yıl hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. İşte, 4D'li taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Ödeme takvimi belli oldu...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 1. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, son yazısında kamu işçilerine yapılan tediye tutarlarını kaleme aldı.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.