İŞKUR müjdeyi verdi! 43 bin personel alınacak! 10 bini için KPSS şartı ve mülakat yok. İŞKUR üniversitelerden, belediyelere, bakanlıktan emniyete kadar birçok kurumun personel alımı ilanlarını paylaşıyor. İŞKUR'un güncel listelerine göre, ülke genelinde binlerce iş alanında 43 bin 217 personel aranıyor. Aranan ilanların yaklaşık 10 bini beden işçisi; mezuniyet ve tecrübe gerektirmiyor. Personel ilanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde işinden olanlar için yayınlanan ilanlar için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.