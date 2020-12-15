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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! 43 bin personel alınacak! 10 bini için KPSS şartı ve mülakat yok... İŞKUR müjdeyi verdi! 43 bin personel alınacak! 10 bini için KPSS şartı ve mülakat yok...
İŞKUR üzerinden personel alımı ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Kamu ve özel sektöre ait iş ilanları sonrasında istihdam sağlanıyor. 2021 yılına kısa süre kala pandemi sonrasında işsiz kalan binlerce vatandaş iş ilanlarını yakından takip ediyor. Ülke genelinde 43 bin 217 personel aranıyor, bunun yaklaşık 10 bini ise işçiden oluşuyor. İşte, İŞKUR üzerinden personel ilan başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 18:59
İŞKUR müjdeyi verdi! 43 bin personel alınacak! 10 bini için KPSS şartı ve mülakat yok. İŞKUR üniversitelerden, belediyelere, bakanlıktan emniyete kadar birçok kurumun personel alımı ilanlarını paylaşıyor. İŞKUR'un güncel listelerine göre, ülke genelinde binlerce iş alanında 43 bin 217 personel aranıyor. Aranan ilanların yaklaşık 10 bini beden işçisi; mezuniyet ve tecrübe gerektirmiyor. Personel ilanları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde işinden olanlar için yayınlanan ilanlar için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR EN ÇOK VASIFSIZ İŞÇİ ARANIYOR! Gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışının bulunduğu ilanlarda en çok vasıfsız işçi ilanları dikkat çekiyor. İŞKUR'un sitesine göre, en fazla işçi açığı olanlar diğer iş alanları arasında makineci, gazaltı kaynakçısı ve temizlik görevlisi bulunuyor. AÇIK KADROLARA NASIL BAŞVURULUR?
İşsiz olanlar, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurtiçi ve yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN SAĞLIKÇI ALIYOR!
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 12 bin sağlıkçı alımına ilişkin Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına göre, biyalog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve upraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında alım yapılacak.