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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el için düğmeye basıldı! Fiyatlar ilk kez düştü! İkinci el için yeni yıl tahminleri... İkinci el için düğmeye basıldı! Fiyatlar ilk kez düştü! İkinci el için yeni yıl tahminleri...
İkinci el için yeni yıl tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hükümet tarafından alınan önlemler neticesinde fiyatlarda bir nebze de olsa azalma yaşandı. Araba alacaklar ise uygun fırsatın ne zaman oluşacağını merak ediyor. Uygun faizli banka kredileri ile birlikte 2020 senesinin ortalarından bu yana binlerce şahıs ikinci el taşıt almak için çabalıyor. Sıfır vasıtaların bayilerde olmaması, ikinci el piyasasında yaşanan çoğalış ile birlikte birçok şahıs bu kararını ertelemek gidişatında kaldı.
Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 18:11
Koronavirüs sürecinde ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artıl uzun süre sonrasında iniş yönünde ivme kazandı. Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıktığı ilk andan bu yana birçok şahıs araba satın aldı. Arzın çoğalmasıyla birlikte de ikinci el vasıta piyasası da hareketlendi. Piyasadaki çoğalış dolandırıcıların da iştahını kabarttı. İkinci el otomobillerde akla hayale gelmeyecek oyunlar da devreye girdi. Birçok şahıs ikinci el mağduriyeti yaşıyor. Fiyatların yeni yılda nasıl seyir izleyeceği ise merak ediliyor. Uzman isimlerin değerlendirmeleri yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, ikinci el araç fiyatlarında artış ve düşüş beklemediklerini söyledi. Taymaz, "Fiyatlarda kışa doğru bir artış beklemiyoruz, ama inmesi de pek mümkün gözüküyor. Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye'de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar.
Korona virüs sebebiyle Türkiye'deki satışlar oldukça arttı. Dövizin artmasıyla beraber fiyatlar da yükseldi. Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil. Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.
EN DÜŞÜK SATIŞLAR
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ekime göre de yüzde 34 geriledi. Kasım, pandeminin etkilerinin güçlü hissedildiği nisan ayından sonra en düşük satışların gerçekleştiği ikinci ay oldu.
AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.