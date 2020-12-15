İkinci el için düğmeye basıldı! Fiyatlar ilk kez düştü! İkinci el için yeni yıl tahminleri...

İkinci el için yeni yıl tahminleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hükümet tarafından alınan önlemler neticesinde fiyatlarda bir nebze de olsa azalma yaşandı. Araba alacaklar ise uygun fırsatın ne zaman oluşacağını merak ediyor. Uygun faizli banka kredileri ile birlikte 2020 senesinin ortalarından bu yana binlerce şahıs ikinci el taşıt almak için çabalıyor. Sıfır vasıtaların bayilerde olmaması, ikinci el piyasasında yaşanan çoğalış ile birlikte birçok şahıs bu kararını ertelemek gidişatında kaldı.