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Haberler Galeri 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 👉Katılım şartları ise...

📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 👉Katılım şartları ise...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kapsamında binlerce kişi meslek öğrenirken bir yandan da bütçelerine katkı sağlıyor. İŞKUR meslek edindirme kurslarına olan ilgi artıyor ve aranan koşulları sağlayanlar başvurularını yaparak katılım gösterebiliyor. İstihdama katkı sağlanırken bir yandan da aile bütçesi korunmuş oluyor. Günlük 106 TL'ye kadar harçlık almak mümkün, bir yandan da iş öğrenildiği için kariyer fırsatı da sağlanmış oluyor. İŞKUR mesleki eğitim kursları hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:49
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📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...
📣106 TL’ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor ve istihdama büyük katkı sağlıyor. Mesleki eğitim kursları ile bir yandan iş öğrenirken bir yandan günlğk harçlık almak mümkün oluyor ve bu eğitimlere olan ilgi gitgide artıyor. 15-60 yaş arası kişilerin başvuru yapabileceği bu süreçte şartların neler olduğu merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İŞKUR meslek edinme kurslarına isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılım sağlayabiliyor. İŞKUR tarafından 106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplara yatırılıyor. İşte ayrıntılar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...
📣106 TL’ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...

İstihdamı artırmak için seferber olan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...
📣106 TL’ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...

İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kurslara katılanlara günlük 49,08-106,34 lira arasında ödeme yapılıyor.

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📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...
📣106 TL’ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...

ÜNİVERSİTELİYE DE FIRSAT

Günlük ödeme, en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen kurslarda 65,44 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa 106,34 lirayı buluyor.

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📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...
📣106 TL’ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 👉Katılım şartları ise...

Engelli ve eski hükümlülere yönelik kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 49,08, istihdam garantili ise 65,44 lira olarak uygulanıyor.