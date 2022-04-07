📌İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz! 📣106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplarda! 👉Katılım şartları ise...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kapsamında binlerce kişi meslek öğrenirken bir yandan da bütçelerine katkı sağlıyor. İŞKUR meslek edindirme kurslarına olan ilgi artıyor ve aranan koşulları sağlayanlar başvurularını yaparak katılım gösterebiliyor. İstihdama katkı sağlanırken bir yandan da aile bütçesi korunmuş oluyor. Günlük 106 TL'ye kadar harçlık almak mümkün, bir yandan da iş öğrenildiği için kariyer fırsatı da sağlanmış oluyor. İŞKUR mesleki eğitim kursları hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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