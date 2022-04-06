🔊12 bin TL’ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...

Develt tarafından hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç, kadınlara, ailelere, erkeklere verilen yardımlar devam ediyor ve ekonomik olarak büyük bir destek sağlanıyor. Bu yardımlardan haberdar olmayan vatandaşların hesaplarında biriken paralar için sık sık çağrı yapılsa da yine unutulabiliyor. Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) başvuru yaparak bu yardımlardan faydalanılabileceği gibi 12 bin TL'ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz. Devletin verdiği yardımların neler olduğu ve hesapta olup olmadığının nasıl sorgulanabileceğini haberimizde bulabilirsiniz.