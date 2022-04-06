HaberlerGaleri🔊12 bin TL'ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...
🔊12 bin TL'ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...
Devlet tarafından ihtiyaç sahiplere verilen destekler devam ediyor ve şartları karşılayan vatandaşlar bu imkanlardan faydalanabiliyor. Çoğu kişinin ise bu yardımlardan haberi olmadığı için hesaplarında para birikiyor Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) bünyesinde bekletilen paralar sahipleri tarafından alınması için sık sık duyuru yapılıyor. Unutulan bu paraları başvuru yaparak tek seferde alabilmek mümkün. Devlet tarafından verilen yardımların neler olduğu ve nasıl alınabileceğine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:22Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 13:22