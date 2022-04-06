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Haberler Galeri 🔊12 bin TL'ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...

🔊12 bin TL'ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplere verilen destekler devam ediyor ve şartları karşılayan vatandaşlar bu imkanlardan faydalanabiliyor. Çoğu kişinin ise bu yardımlardan haberi olmadığı için hesaplarında para birikiyor Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) bünyesinde bekletilen paralar sahipleri tarafından alınması için sık sık duyuru yapılıyor. Unutulan bu paraları başvuru yaparak tek seferde alabilmek mümkün. Devlet tarafından verilen yardımların neler olduğu ve nasıl alınabileceğine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 13:22
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🔊12 bin TL’ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...

Develt tarafından hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç, kadınlara, ailelere, erkeklere verilen yardımlar devam ediyor ve ekonomik olarak büyük bir destek sağlanıyor. Bu yardımlardan haberdar olmayan vatandaşların hesaplarında biriken paralar için sık sık çağrı yapılsa da yine unutulabiliyor. Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) başvuru yaparak bu yardımlardan faydalanılabileceği gibi 12 bin TL'ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz. Devletin verdiği yardımların neler olduğu ve hesapta olup olmadığının nasıl sorgulanabileceğini haberimizde bulabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🔊12 bin TL’ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...

DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor.

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🔊12 bin TL’ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...

Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

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🔊12 bin TL’ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...

DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor.Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.

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🔊12 bin TL’ye kadar biriken paranızı alabilirsiniz! 📌Devletin verdiği yardımlar hesaplarda unutuluyor! SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV...

BU DESTEKLERDEN ÇOĞU KİŞİNİN HABERİ YOK!

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