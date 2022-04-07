💸 A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan'a özel indirimler! 📣19,95 TL'den evinize geliyor! 👉Tuvalet kağıdı, havlu kağıt, un fiyatları güncellendi!

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına özel indirimler marketler tarafından yapılıyor ve tüm illerden vatandaşlar yakından takip ediyor. Her Perşembe birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zincirinde yine yok yok. A101'de bu hafta tahılsan tam buğday ve çavdar unu fiyatları 11,95 TL, Silen 32'li tuvalet kağıdı 54,50 TL, 12'li Silen havlu kağıt 36,50 TL, Omo 7,5 kilo toz deterjan 69,90 TL'den satışa sunuluyor. Geniş kategoriden daha birçok ürünü bütçeye uygun fiyatlarla satın almanız mümkün. A101 aktüel kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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