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Haberler Galeri İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…

İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…

İŞKUR üzerinden Türkiye'nin farklı illerinde bulunan hastanelere yüzlerce personel alım ilanı yayınlandı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından alım yapacak hastaneler, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte Kasım ayı şoför, beden işçisi, aşçı, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı….

Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:06
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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kasım ayıda Türkiye'nin farklı illerinde yer alan hastanelerde istihdam edilmek üzere yüzlerce personel alımı yapılacak. Beden işçisi, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, temizlik görevlisi, eczane teknikeri, çamaşırcı, hasta bakım elemanı, diyetisyen, kalite kontrol sorumlusu, garson, kaynakçı, şoför, ön muhasebeci, kantin görevlisi, hasta kabul görevlisi, hemşire, depo görevlisi, ebe ve daha onlarca farklı kadro için alım yapacak hastaneler, en az ilkokul mezunu adaylar arasından görevlendirme yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…

Ayrıca kadroya göre değişiklik göstermekle birlikte bazı kadrolar için en az 50 KPSS puan şartı gerekirken bazı kadrolar için ise KPSS puan şartı aranmıyor. İşte İŞKUR kasım ayı hastane personel alımı…

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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…

NASIL BAŞVURU YAPILIR? (İŞKUR)

Hastanelere İŞKUR üzerinden personel alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR açık iş ilanları esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasına giriş yapın. Akabinde arama kısmına "HASTANE" ve il seçeneği bölümüne hangi ildeki alımları görmek istiyorsanız belirleyin ve ara ikonuna tıklayın alım yapılacak tüm kadrolara ilişkin ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yaparak E-Devlet şifreniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU EKRANI

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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- T.C vatandaşı olunması,

- 18 yaşını doldurmuş olunması,

- Kamu haklarından mahrum olunmaması,

- Minimum ilkokul mezunu olunması,

- Herhangi bir SGK kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük maaşı alınmıyor olunması.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

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İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…

Kasım Ayı İŞKUR İl İl Kadrolar ve İlanlar