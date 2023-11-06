06 Kasım 2023, Pazartesi
İŞKUR KPSS’siz ilkokul mezunu işçi alımı başladı! Hastanelere Beden işçisi, bulaşıkçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, çamaşırcı, garson, hemşire…
İŞKUR üzerinden Türkiye'nin farklı illerinde bulunan hastanelere yüzlerce personel alım ilanı yayınlandı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından alım yapacak hastaneler, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte Kasım ayı şoför, beden işçisi, aşçı, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı….
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:06
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