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Haberler Galeri Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.,9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…

Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.,9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…

Emekli maaşlarına yönelik son dakika açıklamalar milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. TÜİK'in verilerine göre, Temmuz- Eylül ayı enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçeklemişti. Gözler Ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Yarın açıklanacak olan 2023 Ekim ayı enflasyonu sonrası maaşların netleşmesi için geriye 2 veri kalacak. Peki, Ocak'ta 7.500 TL en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:10
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Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.,9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…

SGK, SSK Bağkur zamlı maaş hesabı çıktı! Milyonlarca emekli ve memur emeklisi maaşlarının Ocak ayında ne kadar olacağını sorguluyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan emekli maaş zammı için veriler netleşiyor! Şimdi ise gözler yarın açıklanacak olan Ekim ayı eflasyon rakamlarına çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, zamlı maaş tablosu...

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Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.,9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…

TCMB'NİN 2023 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ!

Merkez Bankası Başkanı Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporunu yayınladı.

Yeni enflasyon tahmini 2023 için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 ve 2025 yıl sonu için ise yüzde 14 olarak açıklandı.

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Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.,9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…

2023 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 7 PUAN ARTTI

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini böylece yüzde 58'den 7 puan artışla yüzde 65'e çıkarıldı.

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Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.,9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…

EYLÜL ENFLASYONU YÜZDE 61,53

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son olarak tüketici fiyat endeksini (TÜFE) eylül ayında yüzde 61,53 olarak açıkladı.

Eylül enflasyonu yüzde 61,53

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Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.,9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Merkez Bankası'nın tahminleri emeklilerin Ocak aylıklarına şöyle yansıyacak:

*Mevcut maaş: 7.500,00

% 37.76 zamlı maaş: 10.332,00

Yüzde 40.26 zamlı maaş: 10.519,50