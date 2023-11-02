Emeklinin 2024 Ocak maaşı son dakika hesaplandı! Yeni oranla 13 bin TL kök maaş hesabı çıktı! %40.,9 artışla 7.500 TL alanlara yıl sonu oranı…

Emekli maaşlarına yönelik son dakika açıklamalar milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. TÜİK'in verilerine göre, Temmuz- Eylül ayı enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçeklemişti. Gözler Ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Yarın açıklanacak olan 2023 Ekim ayı enflasyonu sonrası maaşların netleşmesi için geriye 2 veri kalacak. Peki, Ocak'ta 7.500 TL en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammı son dakika açıklamaları...