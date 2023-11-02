HaberlerGaleri0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...
0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...
"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Başvuru yapmak isteyenler ise konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler? İşte, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi son durum!