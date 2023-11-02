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Haberler Galeri 0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...

0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...

"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Başvuru yapmak isteyenler ise konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler? İşte, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi son durum!

Giriş Tarihi: 02.11.2023 15:41
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0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...

Yeni evlenenceklere müjde! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki, evlilik kredisi şartları neler? İşte, faizsiz evlilik kredisi son durum!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...

MECLİS'E SUNULDU!

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

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0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kabine sonrasında gazetecilerin, "Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Buna göre; Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin aralık ayı civarında verilmesi bekleniyor.

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0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Faizsiz evlilik kredisi için kriterleri de açıklayan Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek." dedi.

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0 faizli evlilik kredisi başvuruları başladı mı? 150 bin TL evlilik kredisi detayları netleşiyor! Aile ve Gençlik Bankası, başvuru tarihi, şartları...

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Bakan Göktaş, 4 yıllık kredinin, 2 yıl geri ödemesiz olacağını ve sıfır faizle verileceğini söyledi.

Yönetmelik çıkarılması gerektiğini belirten Göktaş, pilot bölgeden başlama nedeninin deprem bölgesindeki gençlere destek olduğunu kaydetti.