21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İŞKUR KPSS'siz 27 belediye için işçi alımı yapacak! İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler?

İŞKUR, işsiz kalan on binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'deki birçok holding ve devlet kuruluşu İŞKUR üzerinen personel alımı yapıyor. Birçok farklı alanda personel alım ilanı yayımlayan İŞKUR, başvuruları şubeleri veya resmi internet sayfası üzerinden alıyor. Şartlara uygun adaylar değerlendirildikten sonra uygun kişiler firmalara yönlendiriliyor. İŞKUR özellikle ilkokul mezunu birçok kişinin iş bulmasını kolaylaştırıyor. KPSS ve eğitim şartı olmayan işler büyük ilgi görürken, İŞKUR bu kez de 27 belediye için işçi alım ilanı yayımladı. Farklı pozisyonlarda personel ihtiyaçları olan belediyeler toplamda 318 personel alacak. Peki, İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 14:43
  • 1
  • 18
İŞKUR KPSS'siz 27 belediye için işçi alımı yapacak! İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler?

İŞKUR üzerinden 27 belediyeye 318 personel alınacak. Personel alımında ilkokul mezunu olmak yeterli olacak. Başvurular İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden veya ilçe müdürlüklerinden olacak. İŞKUR'un iş ilanlarına Türkiye genelinde büyük ilgi oluyor. 27 belediyeye yapılacak işçi takviyesi de büyük ilgi gördü. Peki, İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler? İşte detaylar...

  • 2
  • 18
İŞKUR KPSS'siz 27 belediye için işçi alımı yapacak! İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler?

İŞKUR İLANLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx web sitesini ziyaret ederek başvuru yapmak istediğiniz meslek grubunu 'meslek' kısmına yazmanız gerekmektedir. İlanların içeriğini görüntülemek için öncelikle İşkur'a kayıt olmalısınız.

  • 3
  • 18
İŞKUR KPSS'siz 27 belediye için işçi alımı yapacak! İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler?

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İşkur'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İşkur'a kayıt olmak istemezseniz bulunduğunuz bölgedeki en yakın İşkur şubesine yani İşkur İl Müdürlüğüne giderek kayıt olabilirsiniz.

  • 4
  • 18
İŞKUR KPSS'siz 27 belediye için işçi alımı yapacak! İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler?

1946 yılında kurulmuş olan İŞKUR, faaliyetlerine her sene arttırarak devam ediyor. Neredeyse her ilimizde bir İŞKUR müdürlüğü bulunuyor. İŞKUR çalışmalarının aksamadan sürmesi adına da çeşitli dönemlerde personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştiriyor. İŞKUR tarafından yayınlanan en son iş ilanları aşağıda yer almaktadır.

  • 5
  • 18
İŞKUR KPSS'siz 27 belediye için işçi alımı yapacak! İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler?

İŞKUR tarafından yayınlanan veya yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; büro personeli, büro memuru, temizlik işçisi, iş ve meslek danışmanı yani İMD, bilgisayar mühendisi, programcı, çözümleyici, avukat, temizlik görevlisi, sosyolog gibi çok sayıda kadro ve pozisyon bulunmaktadır. İlanlarda ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu, üniversite mezunu, bay bayan, deneyimli deneyimsiz, engelli personellerin ve eski hükümlü işçilerin iş başvurusu yapabilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.