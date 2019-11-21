İŞKUR KPSS'siz 27 belediye için işçi alımı yapacak! İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler?

İŞKUR, işsiz kalan on binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'deki birçok holding ve devlet kuruluşu İŞKUR üzerinen personel alımı yapıyor. Birçok farklı alanda personel alım ilanı yayımlayan İŞKUR, başvuruları şubeleri veya resmi internet sayfası üzerinden alıyor. Şartlara uygun adaylar değerlendirildikten sonra uygun kişiler firmalara yönlendiriliyor. İŞKUR özellikle ilkokul mezunu birçok kişinin iş bulmasını kolaylaştırıyor. KPSS ve eğitim şartı olmayan işler büyük ilgi görürken, İŞKUR bu kez de 27 belediye için işçi alım ilanı yayımladı. Farklı pozisyonlarda personel ihtiyaçları olan belediyeler toplamda 318 personel alacak. Peki, İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu belediye işçisi alım şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





