Doğum ve askerlik borçlanması ile erken emekli olmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra...

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş nedeniyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik ok da olası görülmüyor. EYT için her türlü araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvurduğu borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor. Bu yıl borçlanma ile emekli olacaklar günlük olarak 20,87 TL gibi bir ücret ödüyor. 1 Ocak'tan itibaren bu ücret artış gösterecek. Peki, doğum borçlanması, askerlik borçlanması şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





