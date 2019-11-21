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Doğum ve askerlik borçlanması ile erken emekli olmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra...

Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali... Yaş nedeniyle emekli olamayanlar EYT düzenlemesi bekliyor. Ancak EYT şimdilik ok da olası görülmüyor. EYT için her türlü araştırma ve formül denenirken, maliyetlerde düşüş sağlanamadı. Ancak prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar, yaşa takılanlara göre daha şanslı. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve yıpranma hakkı ile prim eksikleri kolayca tamamlanabiliyor. Toplu ödeme ile emekli maaşı bağlanabiliyor. Birçok kişinin başvurduğu borçlanmalar yıl aşırı fiyat farklılıkları gösteriyor. Bu yıl borçlanma ile emekli olacaklar günlük olarak 20,87 TL gibi bir ücret ödüyor. 1 Ocak'tan itibaren bu ücret artış gösterecek. Peki, doğum borçlanması, askerlik borçlanması şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 11:39
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Doğum ve askerlik borçlanması ile erken emekli olmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra...

Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı veren vatandaşların en büyük isteği emekli olmak. SGK tarafından belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar SSK ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden emekli aylığı alıyor. Ancak birçok kişi yaş şartı veya prim eksiği nedeniyle emekli olamıyor. Emekli olmak için istenen yaş şartını karşılamayanlar ET düzenlemesi çıkmaz ise yaşı beklemek zorunda. Ancak prim eksiği olanlar için durum farklı. Prim eksikleri doğum borçlanması, askerlik borçlanması gibi yollarla tamamlanabilir. Ancak bu ödemelerin ücretleri her yıl artıyor. 31 Aralık'a kadar borçlanma yapanlar daha ucuza emekli olacaklar. İşte detaylar...

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Doğum ve askerlik borçlanması ile erken emekli olmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra...

BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL

Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.

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Doğum ve askerlik borçlanması ile erken emekli olmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra...

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılın son günleri yaklaşıyor, askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanlar sene sonuna kadar ucuz borçlanabilirler. Neye göre ucuz? 2020'ye göre. Borçlanma demek, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor.

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Doğum ve askerlik borçlanması ile erken emekli olmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra...

Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

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Doğum ve askerlik borçlanması ile erken emekli olmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra...

İster SSK'lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Bunların dışında Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri de belli şartlar içinde borçlanabiliyorlar ama geçtiğimiz aylarda yapılan yani bir düzenleme ile gurbetçilerin borçlanma şartları ağırlaştırıldı; dolayısıyla bu konuya şimdilik girmeyeceğim.