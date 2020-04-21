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1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs pandemisi sonrası ekonomik paketler açıklandı. Ücretsiz izne çıkarılanlara sağlanacak destek için araştırmalar sürüyor. Ücretsiz izin maaş desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 3 ay 1.170 TL verilecek ödeme için başvurular SGK bildirim sistemi üzerinden yapılacak. Peki, ğcretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 11:00
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1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin başvuruları başladı mı? Koronavirüs pandemisi sonrası Türkiye'de ekonomik önlem paketleri açıklandı. Hükümet 3 ay boyunca ücretsiz izne çıkarılanlara 1.170 TL nakdi destek sağlıyor. Ücretsiz izin maaş desteği sadece salgın sürecinde geçerli olacak. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler? İşte cevaplar...

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1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU BAŞLADI MI?

Başvurular henüz başlamadı. Ücretsiz izin maaş desteği başvıuruları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu bildirim sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler İşsizlik Fonu'ndan olacak.

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1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1.170 TL olarak 3 ay verilecek. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

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1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?

ÜCRETSİZ İZİN ŞARTLARI NELER?

Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

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1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?

BAŞVURU ZORUNLU MU?
Milliyet'in haberine göre, kanun ücretsiz izin için öncelikle kısa çalışmaya başvuru şartı aramasa da nakdi ücret desteği için ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri öngördüğünden, ücretsiz izin için kısa çalışmaya başvurunun bir ön şart olduğu iddia edilebilir.