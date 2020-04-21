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1.170 TL nakdi destek başlıyor! Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler?
Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs pandemisi sonrası ekonomik paketler açıklandı. Ücretsiz izne çıkarılanlara sağlanacak destek için araştırmalar sürüyor. Ücretsiz izin maaş desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 3 ay 1.170 TL verilecek ödeme için başvurular SGK bildirim sistemi üzerinden yapılacak. Peki, ğcretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:47Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 11:00