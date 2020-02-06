İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçileri alıyor! İşte personel alım şartları...
İŞKUR istihdama katkı için yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Kamuya işçilerin büyük bölümü İŞKUR üzerinden alınıyor. Kamu kurum ve kuruluşları gibi birçok özel şirket de İŞKUR üzerinden personel alıyor. İŞKUR'a kayıt yaptıran kişiler kendi CV'lerine uygun işlere başvurabiliyor. İŞKUR başvurulara en uygun personelleri kurumlara gönderiyor. Geride bıraktığımız yıl 1.5 milyon kişi İŞKUR vasıtasıyla yeni bir işe başladı. Hedef bu yıl 2 milyonu aşmak. İŞKUR 2020'nin geride kalan 37 gününde 45 bin kişilik iş ilanı yayınladı. Bu ilanlar içinde en büyük ilgiyi kamuya yapılacak KPSS'siz alımlar görüyor. İŞKUR, KPSS şartsız, en az ilköğretim mezunu temizlik işçisi alımı yapacak. İlanda alımın kamu daireleri için olacağı duyuruldu. Peki, İŞKUR KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları ve başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:36Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:06