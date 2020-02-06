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İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçileri alıyor! İşte personel alım şartları...

İŞKUR istihdama katkı için yeni ilanlar yayınlamaya devam ediyor. Kamuya işçilerin büyük bölümü İŞKUR üzerinden alınıyor. Kamu kurum ve kuruluşları gibi birçok özel şirket de İŞKUR üzerinden personel alıyor. İŞKUR'a kayıt yaptıran kişiler kendi CV'lerine uygun işlere başvurabiliyor. İŞKUR başvurulara en uygun personelleri kurumlara gönderiyor. Geride bıraktığımız yıl 1.5 milyon kişi İŞKUR vasıtasıyla yeni bir işe başladı. Hedef bu yıl 2 milyonu aşmak. İŞKUR 2020'nin geride kalan 37 gününde 45 bin kişilik iş ilanı yayınladı. Bu ilanlar içinde en büyük ilgiyi kamuya yapılacak KPSS'siz alımlar görüyor. İŞKUR, KPSS şartsız, en az ilköğretim mezunu temizlik işçisi alımı yapacak. İlanda alımın kamu daireleri için olacağı duyuruldu. Peki, İŞKUR KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları ve başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 10:06
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İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçileri alıyor! İşte personel alım şartları...

İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alımı için ilan açtı. İŞKUR bu yılın başından itibaren 45 bin kişiye istihdam sağlayacak büyüklükte iş ilanları yayınladı. İlanların içinde KPSS şartsız ve ilkokul mezunu olanlar büyük ilgi görüyor. Yeni yayınlanan kamu temizlik işçisi alım ilanı da büyük ilgi görenler arasında yer alıyor. Peki, İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alım şartları neler? Sizler için başvuru şartları ve detayları derledik. İşte İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alımı ile ilgili tüm detaylar...

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İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçileri alıyor! İşte personel alım şartları...

BAŞVURULAR 10 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

Türkiye iş kurumu (İŞKUR) bugün kendi web sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR'un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilana göre, 05-10 Şubat 2020 tarihleri arasında Yargıtay Birinci Başkanlığı'na İŞKUR aracılığı en az ilköğretim mezunu temizlik personel alımı yapılacak!

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İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçileri alıyor! İşte personel alım şartları...

İş başvurular İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden veya aşağıda belirtilen link üzerinden online olarak yapılmaktadır. Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklama şöyle;

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İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçileri alıyor! İşte personel alım şartları...

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

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İŞKUR kamuya KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçileri alıyor! İşte personel alım şartları...

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,