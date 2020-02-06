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Emekliye 1250 TL promosyon! 2000 TL ikramiye! Emekliye promosyonu ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekli için 6 aylık süreç oldukça hareketli geçecek. Emekli promosyonu için Türkiye Bankalar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu ay bir araya gelecek. 2017 yılında yürürlüğe giren ve emeklilere maaş taşımaları karşılığında ilk kez verilen promosyonun sözleşme süresi bu yıl Mart ayında doluyor. Emekliler sözleşmesinin bitimiyle birlikte başka bankalardan alacakları cazip teklifleri değerlendirerek maaşlarını taşıyabilir. Emeklilere 1250 TL'ye kadar maaş taşıma karşılığında promosyon teklifi var. Promosyon sonrası ise ikramiye heyecanı başlayacak. Emekli bayram ikramiyeleri emeklilerin en büyük ek ödemesi olarak biliniyor. 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yürürlüğe giren emekli bayram ikramiyesi için her emekliye 4 bin TL ödeme yapıldı. Devletin kasasından 4 bayramda 40 milyar TL para çıktı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam talebi var. Emekli bayram ikramiyesine zam gelmezse emekliler yine 2 bin TL ek ödeme alacak. Enflasyon oranınca zam gelirse her bayram için 118 TL fazla ödeme alınacak. Sizler için emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihler ve bankaların promosyon tekliflerini derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 13:20
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Emekliye 1250 TL promosyon! 2000 TL ikramiye! Emekliye promosyonu ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emeklilere 3250 TL! Emekliler için önümüzdeki 6 ay oldukça kazançlı geçecek. 2017'de yürürlüğe giren promosyonun ikinci ödemesi Mart ayında yapılacak. Bankalar maaş müşterisi sayısını artırmak için hedefi oldukça yukarı çekti. Birbirleri ile kıyasıya bir yarışa giren bankalar emekli getirene de promosyon vermeye başladı. Bir özel banka teklifini 1250 TL'ye kadar çıkardı. Emekli getirene ise 125 TL veriyor. 10 emekli getirebilene 1250 TL ödenecek. Emeklilerin Mart sonrası da hareketli geçecek. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı takvim netleşti. Sizler için emeklilerin merakla beklediği promosyon tekliflerini ve emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri derledik. İşte o detaylar...

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Emekliye 1250 TL promosyon! 2000 TL ikramiye! Emekliye promosyonu ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 3 bin 350 liraya varan ödeme girecek. Emeklilerin çoğu için 2020 promosyon yılı olacak.

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Emekliye 1250 TL promosyon! 2000 TL ikramiye! Emekliye promosyonu ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Promosyon SGK'nın Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. Bu ayın sonundan itibaren emeklilere, ikinci promosyonları ödenmeye başlayacak.

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Emekliye 1250 TL promosyon! 2000 TL ikramiye! Emekliye promosyonu ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekliler taahhüt süresi dolar dolmaz, bankasını seçip promosyonunu alacak. Hem taban promosyon tutarlarında artış yapılması hem de bankaların kampanyalarının da hareketlenmesi bekleniyor.

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Emekliye 1250 TL promosyon! 2000 TL ikramiye! Emekliye promosyonu ve ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Bankaların promosyon tutarı bin 250 liraya kadar yükselirken, emekli müşteri getirenlere de ödeme yapılıyor.