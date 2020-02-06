Altın fiyatları kritik sınırın altında! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları
Altın fiyatları hafta başından itibaren ufak düşüşler yaşamayı sürdürüyor. Haftaya 305 TL bandında başlayan gram altın 300 TL'nin altına çekilirken, bugün de düşüş eğilimi sürüyor. Altın fiyatları yeni yıla sert yükselişle girerken, son günlerde o etki kayboldu. Altının sert çıkış yapmasına ABD-İran gerilimi neden olurken, kritik sınırın üzerinde kalmasını ise Koronavirüs salgınının yarattığı karışıklık sağlamıştı. Vatandaşlar altın alımı için uzmanların görüşlerini yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:13Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:19