Altın fiyatları kritik sınırın altında! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününden itibaren değer kaybı yaşıyor. Geride bıraktığımız hafta sert yükselen ve gramda 305 TL'yi geçen altın fiyatları, bu hafta trendini kaybetti. Altında aşağı yönlü hareket bugün de devam ediyor. Uzmanlar uzun vadede altın fiyatlarından umutlu olsa da, vatandaşlar kısa vadeli yorumları daha fazla merak ediyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları...