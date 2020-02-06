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Altın fiyatları kritik sınırın altında! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları

Altın fiyatları hafta başından itibaren ufak düşüşler yaşamayı sürdürüyor. Haftaya 305 TL bandında başlayan gram altın 300 TL'nin altına çekilirken, bugün de düşüş eğilimi sürüyor. Altın fiyatları yeni yıla sert yükselişle girerken, son günlerde o etki kayboldu. Altının sert çıkış yapmasına ABD-İran gerilimi neden olurken, kritik sınırın üzerinde kalmasını ise Koronavirüs salgınının yarattığı karışıklık sağlamıştı. Vatandaşlar altın alımı için uzmanların görüşlerini yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:19
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Altın fiyatları kritik sınırın altında! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününden itibaren değer kaybı yaşıyor. Geride bıraktığımız hafta sert yükselen ve gramda 305 TL'yi geçen altın fiyatları, bu hafta trendini kaybetti. Altında aşağı yönlü hareket bugün de devam ediyor. Uzmanlar uzun vadede altın fiyatlarından umutlu olsa da, vatandaşlar kısa vadeli yorumları daha fazla merak ediyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları kritik sınırın altında! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları

1.3 DEĞER KAYBETTİ

Küresel çapta Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler ve spekülasyonlar fiyatlamalarda ana etken olmaya devam ederken, dün değerli maden %1,3 oranında değer kaybıyla günü 1.555 seviyesinden günü kapattı. Bu sabah ise tepki alımları ile karşılaşan değerli madende 1.569 direnç olarak takip edilebilir.

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Altın fiyatları kritik sınırın altında! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları

Bir tarafta koronavirüs nedeniyle ölüm artış hızında bir yavaşlama gözlenmemesi belirsizlik yaratırken, diğer taraftan piyasada normalleşme isteği var. Bu kapsamda, piyasalar bugün bekleme moduna geçmek isteyebilir ve değerli madende yükselişin sürmesi durumunda 1.569 direncinden tepki görülebilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.549 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir.

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Altın fiyatları kritik sınırın altında! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
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Altın fiyatları kritik sınırın altında! Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 6 Şubat güncel altın fiyatları

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
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298,97
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