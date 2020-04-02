Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi! İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs nedeniyle ekonomiye destek paketinin kapsamını genişletti. Mobilyadan sağlık hizmetlerine kadar pek çok sektör ile 1.9 milyon gelir vergisi mükellefinin de vergileri 6 ay ertelenecek. Peki vergi ödemesi ertelenen sektörler hangileri? İşte vergi ödemesi ertelemesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...