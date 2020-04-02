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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi! İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs nedeniyle ekonomiye destek paketinin kapsamını genişletti. Mobilyadan sağlık hizmetlerine kadar pek çok sektör ile 1.9 milyon gelir vergisi mükellefinin de vergileri 6 ay ertelenecek. Peki vergi ödemesi ertelenen sektörler hangileri? İşte vergi ödemesi ertelemesiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 10:09
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi! İşte detaylar...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının Türk ekonomisine etkisini azaltmak adına hükümet destek paketlerinin kapsamını genişleterek vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektörü belirlemişti. Aralarında çiftçi, terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi! İşte detaylar...

Beyannameler 27 Temmuzda verilecek, vergi ödemeleri ise ekim, kasım ve aralık aylarının son haftası yapılabilecek. Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla en çok sorulan soruları yanıtladı.

Yayla'nın konuyla ilgili cevapları şöyle;

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi! İşte detaylar...

COVİD-19 SONRASI AÇIKLANAN BAZI DESTEKLER?
"Bütün Dünyayı etkileyen COVİD-19 salgının belki de insanlık için daha yıkıcı etkisi olabilecek ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik bütün ülkeler önlem paketlerini açıklamaya/uygulamaya koymaya başladılar. Ülkemiz de aynı şekilde; açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanını çerçevesinde destekler açılanmaya başladı.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi! İşte detaylar...

Bu desteklerin bazıları şunlardır:
- Bazı mükelleflerin Mücbir Sebep Hali kapsamında olduğunun ilan edilmesi ve Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) dahil bazı Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin ertelemesi,

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: O ödemeler 6 ay ertelendi! İşte detaylar...

- Çalışanların maaşının Devlet tarafından karşılanmasına yönelik Kısa çalışma ödeneğinin alınmasının kolaylaştırılması ve Telafi çalışma süresinin uzatılması,