İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'de işsiz kalan vatandaşların hayatını sürdürebilmesi amacıyla işsizlik maaşı veriliyor. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşıyan herkese ayrım gözetilmeksizin ödeniyor. Oldukça esnek şartlar ile verilen işsizlik maaşı farklı prim ödemelerine göre belirleniyor. Çalıştığı dönemde prim ödemeleri yüksek olan kişiler daha yüksek işsizlik maaşı alırken, gün sayısı ve SSK ödemesi düşük olanlar daha düşük işsizlik maaşı alıyor. İşsizlik maaşı ile ilgili detaylar hemen hemen her gün yoğun şekilde aranıyor. En çok da, kendi isteği ile işten ayrılan vatandaşlar işsizlik maaşı alınıp alınamayacağını merak ediyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 16:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





