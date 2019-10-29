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İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları!

İŞKUR anne projesi başvuru şartları projeye başvurmak isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yeni projeyle, iş sahibi olmayan annelere aylık 2400 TL'ye yakın destek verilecek. "İşte anne projesi" adı verilen projede, 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere maddi yardım sağlanacak. Peki, İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? Bu proje kapsamında çalışmak isteyen ancak iş bulamayan kadınlara büyük destek sağlanacak. İŞKUR anne projesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 29.10.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 15:52
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İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları!

İŞKUR anne projesi başvuru şartları iş sahibi olmak isteyen anneler tarafından araştırılıyor. "İşte anne projesi" ile İŞKUR'dan işsiz annelere büyük destek geliyor. Proje kapsamında annelere aylık 2400 TL'ye yakın destek verilecek. Böylelikle annelere iş arama sürecinde maddi destek sağlanacak. İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Proje kapsamında, aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine girecek.

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İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları!

İŞKUR ANNE PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil.

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İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları!

Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

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İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları!

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor.

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İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları!

Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor.