İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları!
İŞKUR anne projesi başvuru şartları projeye başvurmak isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yeni projeyle, iş sahibi olmayan annelere aylık 2400 TL'ye yakın destek verilecek. "İşte anne projesi" adı verilen projede, 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere maddi yardım sağlanacak. Peki, İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? Bu proje kapsamında çalışmak isteyen ancak iş bulamayan kadınlara büyük destek sağlanacak. İŞKUR anne projesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 29.10.2019 15:48Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 15:52