İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...

İŞKUR işçi ve personel alımları için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak. Başvuru ve kabuller için detaylar merak ediliyor. İş arayışında olanlar Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz dönemde İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılması sonrasında özellikle özel sektörde işçi alımları hız kazandı. Özel sektör iş ilanları İŞKUR üzerinden güncel şekilde yayınlanıyor. Her ay binlerce işçi alımı gerçekleştiren İŞKUR binlerce güncel ilanı duyurmayı sürdürüyor.