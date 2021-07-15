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İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...

İŞKUR yayınlandığı personel ve işçi alımlarıyla istihdama destek oluyor. Bu yılın ilk altı ayında 471 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlara istihdam konusunda aracı olunuyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz dönemde güncel iş ilanları yakından takip ediliyor. Bu yolla her ay binlerce vatandaş iş sahibi olabiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 19:03 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 19:03
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İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...

İŞKUR işçi ve personel alımları için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak. Başvuru ve kabuller için detaylar merak ediliyor. İş arayışında olanlar Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz dönemde İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanlarını yakından takip ediyor. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılması sonrasında özellikle özel sektörde işçi alımları hız kazandı. Özel sektör iş ilanları İŞKUR üzerinden güncel şekilde yayınlanıyor. Her ay binlerce işçi alımı gerçekleştiren İŞKUR binlerce güncel ilanı duyurmayı sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...

90 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR

Kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılacağının duyurulmasıyla özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 105 bini aştı.

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İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...

Yılbaşından bu yana 471 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 19 bin kişiyle beden işçiliği geliyor.

Özel sektör; acilen 2 bin 778 temizlik görevlisi, 2 bin 478 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 381 satış danışmanı ve 2 bin 57 garson arıyor.

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İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...

İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

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İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...

AÇIK İŞTE İLK 15

Beden işçisi 19.085

Temizlik görevlisi 2.778