HaberlerGaleriİŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...
İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...
İŞKUR yayınlandığı personel ve işçi alımlarıyla istihdama destek oluyor. Bu yılın ilk altı ayında 471 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum üzerinden başvurularını tamamlayan vatandaşlara istihdam konusunda aracı olunuyor. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz dönemde güncel iş ilanları yakından takip ediliyor. Bu yolla her ay binlerce vatandaş iş sahibi olabiliyor.