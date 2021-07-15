15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...

Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...

Detaylar belli oldu ve asgari ücret desteği geliyor. Asgari ücret desteğinin 2021 yılında da uygulanmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İşçi başına günlük 2.50 TL, aylık 75 TL tutarındaki destek ocak ayından geçerli olacak. Önceki aylara ait birikmiş destek tutarları da işletmelerin ödemeleri gereken primlerden topluca mahsup edilecek. İşte, kanun teklifi hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 15.07.2021 20:41 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 20:41
  • 1
  • 8
Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...

Asgari ücret desteği. Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira ödeme yapılacak. Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında verilmeye başladı ve o tarihten bu yana her yıl çıkartılan kanunlarla devam etti. 2018 yılında 9 ay olan asgari ücret desteği diğer yıllarda 12 ay olarak uygulandı. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önceki akşam torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kabul edilen önergeyle asgari ücret desteği 2021 yılında da uygulanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

Teklife iki yeni madde ihdas edildi.

Buna göre, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek.

  • 3
  • 8
Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...

2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

  • 4
  • 8
Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklikle bankalar dahil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilecek.

  • 5
  • 8
Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...

Diğer taraftan şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı bekleniyor.