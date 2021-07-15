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Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...
Detaylar belli oldu ve asgari ücret desteği geliyor. Asgari ücret desteğinin 2021 yılında da uygulanmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İşçi başına günlük 2.50 TL, aylık 75 TL tutarındaki destek ocak ayından geçerli olacak. Önceki aylara ait birikmiş destek tutarları da işletmelerin ödemeleri gereken primlerden topluca mahsup edilecek. İşte, kanun teklifi hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 20:41Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 20:41