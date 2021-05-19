İŞKUR iş ilanları 2021 | Son liste yayınlandı! İş arayanlar dikkat! İşte en çok aranan meslekler

İŞKUR iş ilanları 2021 | İŞKUR her yıl binlerce kişinin gerek kamuda gerekse özel sektörde istihdam ediyor. Birçok kalemde sayısız iş ilanları yayınlayan İŞKUR'un yayınladığı son liste oldukça dikkat çekti. Türkiye İş Kurumu, sektörlerde yükseköğrenim mezunu talep edilen açık işlerin fotoğrafını çekti. İŞKUR'un yayınladığı 2020 yılı sektör raporlarına göre imalat sektöründe 3 bin 798 açık iş için yükseköğrenim şartı bulunurken, bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 10:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL