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Haberler Galeri İŞKUR iş ilanları 2021 | Son liste yayınlandı! İş arayanlar dikkat! İşte en çok aranan meslekler

İŞKUR iş ilanları 2021 | Son liste yayınlandı! İş arayanlar dikkat! İşte en çok aranan meslekler

İŞKUR iş ilanları 2021 | İŞKUR her yıl binlerce kişinin gerek kamuda gerekse özel sektörde istihdam ediyor. Birçok kalemde sayısız iş ilanları yayınlayan İŞKUR'un yayınladığı son liste oldukça dikkat çekti. Türkiye İş Kurumu, sektörlerde yükseköğrenim mezunu talep edilen açık işlerin fotoğrafını çekti. İŞKUR'un yayınladığı 2020 yılı sektör raporlarına göre imalat sektöründe 3 bin 798 açık iş için yükseköğrenim şartı bulunurken, bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 10:13
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İŞKUR iş ilanları 2021 | Son liste yayınlandı! İş arayanlar dikkat! İşte en çok aranan meslekler

Hürriyet'in haberine göre; İŞKUR'un yayınladığı 2020 yılı sektörler raporlarına göre imalat sektöründe yükseköğretim mezunlarına yönelik 3 bin 798 kişilik açık iş tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR iş ilanları 2021 | Son liste yayınlandı! İş arayanlar dikkat! İşte en çok aranan meslekler

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BAŞTA
Bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor. 477 endüstri mühendisi, 426 yazılım mühendisi, 391 grafiker, 346 ithalat-ihracat sorumlusu aranıyor.

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İŞKUR iş ilanları 2021 | Son liste yayınlandı! İş arayanlar dikkat! İşte en çok aranan meslekler

Bilgisayar mühendisliğinde de 107 açık iş pozisyonu bulunuyor. Bilgi ve iletişim sektöründe ise yüksek öğrenim şartı aranan bin 841 açık iş olduğu görüldü.

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İŞKUR iş ilanları 2021 | Son liste yayınlandı! İş arayanlar dikkat! İşte en çok aranan meslekler
Bu işlerden 344’ü yazılım geliştiriciliği için olurken, 315’i ise bilgisayar mühendisliği alanında oldu. Bilgisayar mühendisliğini sırasıyla 178 bilgisayar ağ veri tabanı elemanı, 80 elektrik-elektronik mühendisi, 73 yazılımı ve veri tabanı uzmanı izledi.
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İŞKUR iş ilanları 2021 | Son liste yayınlandı! İş arayanlar dikkat! İşte en çok aranan meslekler

ÜNİVERSİTELİ KAMYON ŞOFÖRÜ
Konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında, yüksek öğretim mezunu olma şartı aranılan ilk 20 meslek arasında başta insan kaynakları uzmanlığı geliyor. Türkiye çapında bu alanda 142 çalışan aranıyor.