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5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlara derin nefes aldıracak destek paketini açıkladı. Bu kapsamda, 1. grup ve 2. grupta yer alan 1 milyonu aşkın esnafa bir defaya mahsus 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacak. Ödemeden yararlanacak vatandaşlar başvuru şartları ve detaylarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 00:32
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