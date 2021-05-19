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Haberler Galeri 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlara derin nefes aldıracak destek paketini açıkladı. Bu kapsamda, 1. grup ve 2. grupta yer alan 1 milyonu aşkın esnafa bir defaya mahsus 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacak. Ödemeden yararlanacak vatandaşlar başvuru şartları ve detaylarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 00:32
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5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, esnaf ve sanatkarların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtirken bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacağını bildirdi. İşte, 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları yavaş yavaş netli kazanmaya başladı.

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5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

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5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

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5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...

TİCARET BAKANI MUŞ, ESNAFA YÖNELİK AÇIKLANAN HİBE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.