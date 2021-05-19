5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, esnaf ve sanatkarların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtirken bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacağını bildirdi. İşte, 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...