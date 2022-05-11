Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 10 Mayıs'ta yapılması beklenen 3. toplantının tarihi ertelendi. Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum merak edilirken, yeni düzenlemenin ne zaman çıkacağı da gündemdeki yerini koruyor. Konu hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.05.2022 18:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 18:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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