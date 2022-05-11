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Haberler Galeri Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?

Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 10 Mayıs'ta yapılması beklenen 3. toplantının tarihi ertelendi. Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek gösterge çalışmalarında son durum merak edilirken, yeni düzenlemenin ne zaman çıkacağı da gündemdeki yerini koruyor. Konu hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022 18:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 18:59
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Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 10 Mayıs'ta yapılması planlanan üçüncü toplantının tarihi ertelendi. Son toplantının ardından yeni düzenleme Meclis'e sunulacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında, "Memur Sendikaları Konfederasyonumuz ile son bir toplantı yapacağız. O toplantıdan sonra nihai değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Kamu personelinin 3600 ek göstergeden faydalanması konusunda en kapsayıcı düzenlemeyi yapacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

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Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?

3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

3600 ek göstergede 3. toplantının tarihi henüz netleşmedi. Üçüncü yani son toplantının ne zaman yapılacağına yönelik resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?

EK GÖSTERGESİ OLMAYAN MEMURLAR DİKKAT!

Memur-Sen, göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep ediyor. Yüz binlerce kamu çalışanın ve memur emeklisinin merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor.

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Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?

"DÜZENLEME GENİŞ ŞEKİLDE ELE ALINMALI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, memur maaşı, memur emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulamasının, kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Hükümet ile 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair görüşmeleri bir süredir yürüttükleri anımsatan Tonbul, şunları kaydetti: