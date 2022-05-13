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Haberler Galeri 41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT'yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...

41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT'yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...

Ülkemizde çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Uzun süren çalışma hayatı sonrasında düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler emekli olmanın hayalini kuruyor. Erken emeklilik için 2 şart aranıyor. 10 ila 15 yıl arası sigortalı olarak iş hayatında yer alma ve 3600 günü bulunanlar emekli olmaya hak kazanıyor. Gereken şartları yerine getiren vatandaşlar SGK'ya verdiği dilekçe ile emeklilik imkanına erişebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan hakları haberimizde derledik. Peki erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler erken emekli olabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 19:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 19:34
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41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT’yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...

Erken emeklilik için aranan şartlar ve gelen açıklamalar çalışma hayatında yer alanlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekli olarak düzenli gelire sahip olmak isteyenler emeklilik için aranan şartları merak ediyor. Bilindiği üzere 3600 gün ve 10 ile 15 yıl arasında sigortalı çalışma aranan 2 şart arasında yer alıyor. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. Peki, erken emekllik şartları nelerdir? Kimler erken emekli olabilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT’yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...

Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor.

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41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT’yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...

1 ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

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41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT’yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...

2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

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41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT’yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...

3. 10 YIL PRİM YETİYOR: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.