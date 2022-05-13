HaberlerGaleri41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT'yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...
41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT'yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...
Ülkemizde çalışma hayatında yer alan milyonlarca vatandaş ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Uzun süren çalışma hayatı sonrasında düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler emekli olmanın hayalini kuruyor. Erken emeklilik için 2 şart aranıyor. 10 ila 15 yıl arası sigortalı olarak iş hayatında yer alma ve 3600 günü bulunanlar emekli olmaya hak kazanıyor. Gereken şartları yerine getiren vatandaşlar SGK'ya verdiği dilekçe ile emeklilik imkanına erişebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan hakları haberimizde derledik. Peki erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler erken emekli olabilir?