41,42,44,46 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken emeklilik için 2 şart! EYT’yi beklemeden 15 yıl ve 3600 günle emeklilik, tek tek açıklandı...

Erken emeklilik için aranan şartlar ve gelen açıklamalar çalışma hayatında yer alanlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekli olarak düzenli gelire sahip olmak isteyenler emeklilik için aranan şartları merak ediyor. Bilindiği üzere 3600 gün ve 10 ile 15 yıl arasında sigortalı çalışma aranan 2 şart arasında yer alıyor. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. Peki, erken emekllik şartları nelerdir? Kimler erken emekli olabilir?