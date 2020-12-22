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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR ilanına yoğun ilgi! Günde 3 saat çalışana aylık 2500 TL! İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR ilanına yoğun ilgi! Günde 3 saat çalışana aylık 2500 TL! İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara yoğun gösteriliyor. Vasıflı ve vasıfsız iş ilanlarını yayımlayan İŞKUR üzerinden iş ilanları araştıran vatandaşlara müjdeli haber geldi. Ek iş olarak da ön plana çıkan evde paketleme işi ile günde 3 saat çalışarak aylık 2.500 TL kazanma fırsatı doğuyor. Peki, İŞKUR iş ilanlarına başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 14:10
İŞKUR iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi işsiz kalmıştı. Bu süreçte İŞKUR üzerinden iş ilanları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Hem ek gelir hem de farklı bir iş arayan vatandaşlar için evde paketleme işi ön plana çıkıyor. Kazançlarını artırmak isteyen vatandaşlar ek iş olarak yapılabilecek işleri araştırıyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden yayımlanan evde paketleme işleri dikkat çekiyor. Günde 3 saat çalışarak ayda 2500 TL kazanabilirsiniz. Peki, İŞKUR iş ilanları başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
* TC vatandaşı olmak
* 18 yaşını doldurmak * İŞKUR üzerinde işsiz bir şekilde kayıt olmak * Eğitim sertifikası belgesi almak EVDEN PARA NASIL KAZANILIR?
Evden birçok yolla para kazanmak mümkün. Evden yaptığınız birçok işi sosyal medya aracılığıyla pazarlayabilirsiniz. İşte evde yapılabilecek işlere örnekler:
* Takı tasarlama
* Organik reçel yapımı * Nikah şekeri paketlemesi * Sabun yapmak * Mum yapmak * Kına paketlemesi İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.