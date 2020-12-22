%17.5 zam! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu?

Taşeron işçilerin maaş zammı ne oldu? Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının yükseltilmesi talep edilmişti. Yılbaşı için geri sayım başlarken, yüz binlerce taşeron işçisinin gözü yüzdelik dilim düzenlemesine çevrildi. Maaş zam oranının ne kadar olacağını merak eden taşeron işçiler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 14:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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