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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri %17.5 zam! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu? %17.5 zam! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu? Taşeron işçilerin maaş zammı ne oldu? Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının yükseltilmesi talep edilmişti. Yılbaşı için geri sayım başlarken, yüz binlerce taşeron işçisinin gözü yüzdelik dilim düzenlemesine çevrildi. Maaş zam oranının ne kadar olacağını merak eden taşeron işçiler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 14:36
4D'li taşeron işçilerin heyecanla beklediği maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kamuda taşeron şirketler üzerinden çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemleri 2 Nisan 2018 itibarıyla tamamlanmıştı. Kadroya geçen çalışanların ücretleri toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmişti. Çalışanların satın alma gücünün artması için yüzde 4'lük zam için artış talep edilmişti. İlave ücret artışı konusunda çalışanların çok büyük talep ve beklentileri bulunuyor. Peki, 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Yüzdelik dilim düzenlemesi ne oldu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.