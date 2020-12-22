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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Anlık nakit ihtiyacı olanlara müjde! İnternetten başvuran herkese kredi imkanı! Dosya masrafı ve tahsis ücreti yok Anlık nakit ihtiyacı olanlara müjde! İnternetten başvuran herkese kredi imkanı! Dosya masrafı ve tahsis ücreti yok Kredi ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Anlık nakit ihtiyacı olan vatandaşların yakından takip ettiği kredi kampanyaları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Aylık %1,69 faiz oranı ve 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanmak isteyenler için detayları yazımızda ele aldık. Dosya masrafı ve tahsis ücreti bulunmayan kredi için haberimizde göz atabilirsiniz. İşte Enpara ihtiyaç kredisi detayları... Giriş Tarihi: 22.12.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 13:32
Son dakika haberi... İhtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklikler devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Enpara.com %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağlıyor. Bu kredi kampanyasında hiçbir dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. İşte Enpara ihtiyaç kredisinin ayrıntıları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İHTİYAÇ KREDİSİ AYLIK GERİ ÖDEME NE KADAR?
Enpara.com'un yüzde 1,69 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.955 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.
BANKADAN KREDİ AÇIKLAMASI
Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nde hiçbir masraf, ücret veya komisyon yoktur. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne uygulanan avantajlı faiz oranlarına ve toplam maliyet oranlarına hesaplama aracını kullanarak ulaşabilirsiniz. Farklı kredi tekliflerini karşılaştırırken toplam maliyet oranlarını dikkate almanızı öneririz. Sizin için en avantajlı olan kredi toplam maliyet oranı en düşük olan kredidir.
* Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir. Mevcut Enpara.com müşterileri Enpara.com İnternet veya Cep Şubesi'nden, henüz Enpara.com müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler. Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.