25 Aralık 2023, Pazartesi
Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklisine müjde! 7600, 8800, 9000 TL alanlara zamlı hesap çıktı! Seyyanen zam, refah payı! %38.59 zam sonrası maaşlara en düşük...
Emekli maaş zammı son dakika hesaplandı! Yılın son günlerinde, milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak zam miktarını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, enflasyon rakamları doğrultusunda belirleniyor. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verilerinin ardından, 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları, 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte enflasyon rakamları öncesi zamlı maaş tahminleri...
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 10:10
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