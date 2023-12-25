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Haberler Galeri İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…

İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…

İŞKUR lise mezunu İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ve Paramedik kadrolarına personel alımı yapılacağı ilan edildi. KPSS puan şartı aranmayan ilanlar kapsamında 14 farklı ilde istihdam sağlanacak. İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:29
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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…

İŞKUR üzerinden 14 farklı ilde İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik kadrolarına personel alımı yapılacağı açıkladı. 20 farklı ilan ile farklı kurumlar bünyesine alımı gerçekleştirilecek ilanlar kapsamında adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumu üzerinden paylaşılırken adaylardan herhangi bir KPSS puan şartı aranmıyor. İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek hastane personel alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=2062&pageNumber=1 adresine giriş yapın. Açılan sayfada ilanlar listelenecekti. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın.

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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…

E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru sürecini kolayca tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

HANGİ İLLLERDE ALIM YAPILACAK?

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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik (VAN) SON BAŞVURU TARİHİ: 16 OCAK 2024

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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik (DENİZLİ) SON BAŞVURU TARİHİ: 10 OCAK 2024