İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…

İŞKUR üzerinden 14 farklı ilde İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik kadrolarına personel alımı yapılacağı açıkladı. 20 farklı ilan ile farklı kurumlar bünyesine alımı gerçekleştirilecek ilanlar kapsamında adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumu üzerinden paylaşılırken adaylardan herhangi bir KPSS puan şartı aranmıyor. İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…