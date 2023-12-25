25 Aralık 2023, Pazartesi
İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumlar…
İŞKUR lise mezunu İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ve Paramedik kadrolarına personel alımı yapılacağı ilan edildi. KPSS puan şartı aranmayan ilanlar kapsamında 14 farklı ilde istihdam sağlanacak. İşte merak edilen ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:29
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