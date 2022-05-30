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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
İŞKUR üzerinden başvuru yaparak iş sahibi olanların sayısı her geçen gün artıyor. 2022 yılının ilk 5 ayında 553 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR açık işlerin sayısını belirli aralıklarla duyuruyor. Son gelen açıklamaya göre açık işlerin sayısı arttı. Özel sektörde 124 bin işçi açığı detaylar paylaşıldı. Alım yapılması beklenen açık pozisyonlarda imalat ve hizmet sektörleri ön plana çıkıyor. İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturanlar kolaylıkla başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, en çok eleman aranan meslekler...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 19:41Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 19:42
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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
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12
İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...