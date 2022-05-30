İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...

İş arayanlara destek ve mesleki niteliklerini geliştirmek amacıyla İŞKUR tarafından aracılık edilmeye devam ediyor. Hem kamu hem de özel sektörede işçi alımları için güncel ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hizmet ve imalat sektörleri işe alımlarda başı çeken alanlar oldu. Kurum üzerinden kayıt işlemeni tamamlayanlar açık iş pozisyonlarına başvurularını tamamlayabiliyor. Halen özel sektörde 124 bini aşkın işçi arayışının sürdüğü belrtiliyor. İşte, İŞKUR personel alımı için son gelişmeler...