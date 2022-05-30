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Haberler Galeri İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...

İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...

İŞKUR üzerinden başvuru yaparak iş sahibi olanların sayısı her geçen gün artıyor. 2022 yılının ilk 5 ayında 553 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR açık işlerin sayısını belirli aralıklarla duyuruyor. Son gelen açıklamaya göre açık işlerin sayısı arttı. Özel sektörde 124 bin işçi açığı detaylar paylaşıldı. Alım yapılması beklenen açık pozisyonlarda imalat ve hizmet sektörleri ön plana çıkıyor. İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturanlar kolaylıkla başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, en çok eleman aranan meslekler...

Giriş Tarihi: 30.05.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 19:42
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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...

İş arayanlara destek ve mesleki niteliklerini geliştirmek amacıyla İŞKUR tarafından aracılık edilmeye devam ediyor. Hem kamu hem de özel sektörede işçi alımları için güncel ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Hizmet ve imalat sektörleri işe alımlarda başı çeken alanlar oldu. Kurum üzerinden kayıt işlemeni tamamlayanlar açık iş pozisyonlarına başvurularını tamamlayabiliyor. Halen özel sektörde 124 bini aşkın işçi arayışının sürdüğü belrtiliyor. İşte, İŞKUR personel alımı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 139 bin 443, Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.

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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...

ÖZEL SEKTÖR İLK SIRADA

Nisan'da İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 201 bin 285, Ocak-Nisan döneminde ise 704 bin 623 oldu. Açık işlerin 97.5'i özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (303.711 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise en fazla açık iş 'satış danışmanı/uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.

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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...

BU MESLEKLERE DİKKAT!

İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana da 553 bini aşkın kişi işe yerleşti. Halen İŞKUR'da 124 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 22 bin 534 kişiyle beden işçisi çekerken, 4 bin 222 kişiyle temizlik görevlisi, 4 bin 53 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 3 bin 687 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor.

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İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...
İŞKUR formunu dolduran işini bulacak! KPSS şartı aranmadan vasıflı-vasıfsız personel alımı! 19-49 yaş arası olanlar...

Özel sektör 2 bin 847 makineci (dikiş), 2 bin 65 konfeksiyon işçisi, bin 797 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 702 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 687 ön muhasebeci arıyor. Bin 640 turizm ve otelcilik elemanı aranması da turizmde alımların devam ettiğini gösteriyor.