4D'li taşeron işçiler için müjde! 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15 ve 17.5...

Son dakika... 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından binlerce taşeron işçinin maaşına yansıyacak yüzdelik zam dilimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 yılınca zamlı maaşlarının alacağı son hali merak eden işçilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeler sonrasında detaylar belli olacak. ahaber.com.tr olarak gelişmeleri sizler için derledik. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15 ve 17.5...