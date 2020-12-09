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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçiler için müjde! 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15 ve 17.5... 4D'li taşeron işçiler için müjde! 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15 ve 17.5...
Son dakika... 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından taşeron işçiler için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. 2021 Ocak ayının yaklaşmasıyla işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. 4D'li taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı konusunda sorgulamalar sürüyor. Görüşmeler sonrasında ortaya çıkacak rakam ahaber.com.tr üzerinden paylaşılacak. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15 ve 17.5...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 23:12
Son dakika... 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÇSHB tarafından binlerce taşeron işçinin maaşına yansıyacak yüzdelik zam dilimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021 yılınca zamlı maaşlarının alacağı son hali merak eden işçilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeler sonrasında detaylar belli olacak. ahaber.com.tr olarak gelişmeleri sizler için derledik. İşte, 4D'li taşeron işçilere maaş zammı belli oldu mu? Yüzde 15 ve 17.5...
GALERİ DEVAM EDİYOR 4D'Lİ TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI MI?
Taşeron işçilerin önümüzdeki yıllarda tüm mali ve ekonomik haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesinde tarih belli değil. Ancak taşeron işçilerin takip edebilecekleri bir süreç bulunuyor.
Bu süreç kapsamında öncelikle taşeron işçiler için daha önceki açıklanan mali ve sosyal haklar sözleşmesi sona erecek. Bu sözleşme sona ermesi için son tarih 31 Ekim. Bunun ardından taşeron işçilerin iş kolu değişecek. Ardından ise toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bu çerçevde Ekim ve Kasım ayının ilk döneminde toplu iş sözleşmelerinde detaylar belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM, EK ÖDEME ARTIŞI, MAAŞ ZAMMI
Taşeron işçiler için en önemli husus maaş zammı. Çalışma Bakanlığı'nın teklifi, Türk İş'in talebi burada önemli olurken gündemde konuşulan rakamlar yüzde 8-10 bandı ile yüzde 17.5-20 bandı olarak göze çarpıyor. Bunun dışında taşeron işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi de gündemde.
Taşeron işçilerin maaşlarının kadroya alınmadan önceki asgari ücret oranına göre düzenlemeyi içeren yüzdelik dilimin masada olması bekleniyor. Bir diğer talep ise bayram, eğitim, düğün ve diğer alanlarda yapılan ikramiye ile ek ödemelerin yeni ekonomik duruma göre güncellenmesi.