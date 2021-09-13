13 Eylül 2021, Pazartesi
İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay
Devlet, işini kaybeden vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Kendi istek ve kusuru dışına işten çıkarılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. 6 aydan başlayıp 10 aya kadar verilen işsizzlik maaşı 2.862 TL'ye kadar çıkıyor. İşçinn brüt maaşına göre belirlenen işsizlik maaşının yanı sıra işsizlik ödeneği de alınabiliyor. Böylelikle işsiz kalan vatandaşlara hem maaş hem ödenek alma imkanı doğuyor. Mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş ödeniyor. Bu para da 1.412 lirayı buluyor.
Giriş Tarihi: 13.09.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 15:07
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