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İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

Devlet, işini kaybeden vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Kendi istek ve kusuru dışına işten çıkarılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. 6 aydan başlayıp 10 aya kadar verilen işsizzlik maaşı 2.862 TL'ye kadar çıkıyor. İşçinn brüt maaşına göre belirlenen işsizlik maaşının yanı sıra işsizlik ödeneği de alınabiliyor. Böylelikle işsiz kalan vatandaşlara hem maaş hem ödenek alma imkanı doğuyor. Mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş ödeniyor. Bu para da 1.412 lirayı buluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 15:07
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İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkan işsizlik maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İŞKUR aracılığıyla verilen işsizlik maaşının detayları belli oldu. İşini kaybeden vatandaşlara yönelik verilen işsizlik maaşının yanı sıra, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim programlarına katılarak ikinci bir ödeme daha alınabiliyor. İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

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İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

Belirli şartların taşınması halinde hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapılması gerekiyor. Asgari ücretli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı 1.431 lira, en yüksek maaş ise 2.862 lira olarak belirlendi.

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İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik ödeneği alabiliyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısında göre, mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor. Bu para da 1.412 lirayı buluyor İşsizlik maaşı alabilmek için öncelikle kendi istek ve kusurunuzun dışında işten çıkartılmış olmanız gerekiyor.

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İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

Bu noktada istifa edenler işsizlik maaşı alamıyorlar. İşten çıkartılanların işsizlik maaşı alabilmeleri için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmaları da isteniyor, ayrıca işten çıkartılmadan önceki 120 günde de iş sözleşmesinin devam ediyor olması lazım. Bu şartları sağlayanlar 1 ay içinde İŞKUR'a başvurarak işsizlik maaşa alabilirler. İşsizlik maaşı süresi de son 3 yıldaki ödenen prim sayısına göre 6 aydan başlayarak 10 aya kadar çıkabiliyor.

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İŞKUR duyurdu: 2.840 TL maaş ve 1.412 lira ödenek alabilirsiniz! Başvuru yapmak oldukça kolay

İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Ücretten damga vergisi kesiliyor. Yani bu yıl için işsizlere en düşük bin 420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira ödeniyor. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları asgari ücret artışı ile birlikte yükseliyor.