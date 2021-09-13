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Haberler Galeri 2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!

2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!

Öğrencilerin üniversite hayatı boyunca en çok ihtiyaçlarından birisi maddi kaynaklar olmaktadır. Öğrenciler aldıkları burs desteğiyle rahat bir nefes alabiliyor. Bu nedenle birçok kuruma burs başvurusu yapılıyor. VGM bursu ile de milyonlarca üniversite öğrencisi 9 ay boyunca burs alabiliyor. Karşılıksız burslar sayesinde 300 TL burs almak mümkün olabiliyor. Bu burstan faydalanmak için başvuru tarihlerini kaçırmamak gerekiyor. İşte; üniversite öğrencilerini sevindiren burs gelişmesi!

Giriş Tarihi: 13.09.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 15:33
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2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!

Üniversite kazanan milyonlarca öğrenci şimdi de burs, kredi ve yurt işlemlerini tamamlamak istiyor. Öğrencilere ekstra maddi bir gelir sağlayan burs sayesinde cepler rahatlıyor. Öğrenciler 9 ay boyunca 300 TL karşılıksız burs alabiliyor. KYK kredi ve bursların yanı sıra uygulanan bu VGM bursundan faydalanmak ise çok kolay. Başvuru yaptıktan sonra burslar hesaba yatırılmaya başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!

Okulların açılmasıyla eş güdümlü gözler burs müracaatlarına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören öğrencilerden gereksinim sahiplerine eğitim öğretim vakitı vakitınce burs veriliyor.

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2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

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2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

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2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,