2.700 TL burs sevinci! Üniversite öğrencilerine 9 ay boyunca veriliyor! Başvuru yapmak yetiyor!

Öğrencilerin üniversite hayatı boyunca en çok ihtiyaçlarından birisi maddi kaynaklar olmaktadır. Öğrenciler aldıkları burs desteğiyle rahat bir nefes alabiliyor. Bu nedenle birçok kuruma burs başvurusu yapılıyor. VGM bursu ile de milyonlarca üniversite öğrencisi 9 ay boyunca burs alabiliyor. Karşılıksız burslar sayesinde 300 TL burs almak mümkün olabiliyor. Bu burstan faydalanmak için başvuru tarihlerini kaçırmamak gerekiyor. İşte; üniversite öğrencilerini sevindiren burs gelişmesi!