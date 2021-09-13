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Haberler Galeri 30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!

30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi! Araç firmalarının sıfır araç kampanyaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeni kampanyalar dikkat çekiyor. Son olarak Fiat'ın açıkladığı kampanyaya göre; stoklarla sınırlı araçlarda 30.000 TL indirim yapılacak. Böylelikle bütçenize uygun bir araç satın almak daha kolaylaşacak. Kampanya kapsamında satılacak araçlar için belirlenen modeller de duyuruldu.

Giriş Tarihi: 13.09.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 11:46
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30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!

Bütçesine uygun araç almak isteyen vatandaşları sevindiren haber. İndirimli uygun otomobil satın almak isteyenler için 30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı. Sınırlı sayıda araçları almak isteyen vatandaşlar kampanyada elini çabuk tutuyor. Kampanyanın 3 Ekim tarihine kadar süreceği açıklandı. İşte; Eylül ayı Fiat kampanyasının detayları ve Fiat sıfır araç fiyat listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!

FIAT resmi internet sayfası üzerinden 30 bin TL'lik indirimini duyurudu. 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 Firefly 150 HP DCT versiyonda 3 Ekim tarihine kadar 30 bin TL indirim uygulanacağı bildirildi.

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30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!

30.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 Firefly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.09.2021-03.10.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

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30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!

FİAT FİYAT LİSTESİ!

2021 model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95:

Nisan: 142 bin 900 TL
Eylül: 154 bin 600 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Nisan: 184 bin 900 TL
Eylül: 205 bin 900 TL

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30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

Nisan: 223 bin 900 TL
Eylül: 231 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 163 bin 900 TL
Eylül: 177 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Nisan: 187 bin 900 TL
Eylül: 204 bin 900 TL