30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi! Araç firmalarının sıfır araç kampanyaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yeni kampanyalar dikkat çekiyor. Son olarak Fiat'ın açıkladığı kampanyaya göre; stoklarla sınırlı araçlarda 30.000 TL indirim yapılacak. Böylelikle bütçenize uygun bir araç satın almak daha kolaylaşacak. Kampanya kapsamında satılacak araçlar için belirlenen modeller de duyuruldu.