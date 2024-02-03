İŞKUR beklenen kadroları açıkladı! İlkokul mezunu 4.718 personel alımı başladı! İşte alımı yapan kurumlar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden temizlik görevlisi alımı yapılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde Özel ve Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 4.718 kişilik kadronun boş olduğu bildirildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından alım gerçekleştirecek kurumların bazı adaylardan KPSS puan şartı ararken bazıları ile KPSS puanına bakmıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ise yayınlanan ilanlarda adaylara duyuruldu. İşte ayın İŞKUR temizlik görevlisi alım ilanları….