İŞKUR beklenen kadroları açıkladı! İlkokul mezunu 4.718 personel alımı başladı! İşte alımı yapan kurumlar
İŞKUR 4.718 kişilik temizlik görevlisi alım ilanı yayınladı. En az ilkokul mezunu adaylar arsından istihdam sağlanacağını açıklayan kurum başvuruları online olarak topluyor. Başvuru şartları ve detaylarına ilişkin ayrıntılar ilanlarda belirtilirken çoğu kadro için KPSS puan şartı aranmıyor. İşte İŞKUR temizlik görevlisi personel alım ilanları…
Giriş Tarihi: 03.02.2024
14:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
14:23
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden temizlik görevlisi alımı yapılıyor. Türkiye'nin farklı illerinde Özel ve Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 4.718 kişilik kadronun boş olduğu bildirildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından alım gerçekleştirecek kurumların bazı adaylardan KPSS puan şartı ararken bazıları ile KPSS puanına bakmıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ise yayınlanan ilanlarda adaylara duyuruldu. İşte ayın İŞKUR temizlik görevlisi alım ilanları….
GALERİ DEVAM EDİYOR
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunamamak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Kişisel temizliğine önem veren
Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI