Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT’li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat’ta...

AYLIK HESAPLAMASI

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te görünen ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylıklarını hesaplayabilmektedir. Bu tutar 26 ile çarpıldığında, ek ödemeyle birlikte kök aylığın toplamı ve her ay hesaba yatırılacak tutar belirlenir. Bu hesaplamalar sonucunda maaşı 10 bin liranın altında olanlara 5510 Ek 19 kapsamında ilave yapılacak, böylece maaşları 10 bin liraya ulaşacak.