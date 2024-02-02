HaberlerGaleriListe açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT'li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta...
Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT'li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı! Yüzde 11.68'lik refah payı ile artan zam oranları, e-Devlet üzerinden görülebilir hale geldi. Emeklilere yapılan yeni ek ödeme hesaplamaları, e-Devlet sistemi üzerinde yerini alarak emeklilere sunuldu. Peki zamlı emekli maaşım net ne kadar?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2024 21:01Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 21:01