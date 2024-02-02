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Haberler Galeri Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT'li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta...

Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT'li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı! Yüzde 11.68'lik refah payı ile artan zam oranları, e-Devlet üzerinden görülebilir hale geldi. Emeklilere yapılan yeni ek ödeme hesaplamaları, e-Devlet sistemi üzerinde yerini alarak emeklilere sunuldu. Peki zamlı emekli maaşım net ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2024 21:01 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 21:01
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Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT’li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat’ta...

Ocak zammı, yüzde 37.57'den 11.68 puanlık refah payı eklenerek yüzde 49.25'e yükseldi. Bu artışla birlikte en düşük aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Emekliler, Ocak ayı maaşlarını yüzde 37.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden alacaklar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT’li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat’ta...

OCAK ZAMMI ARTIŞ ORANLARI

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren Ocak zammında, yüzde 37.57 oranına 11.68 puanlık refah payı eklendi, böylece zammın oranı yüzde 49.25'e yükseldi. Aynı dönemde en düşük aylık ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

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Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT’li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat’ta...

HAZIRLIKLAR VE RESMİ GAZETE YAYINI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni zamların ardından hazırlıklara başladı. Yeni aylıklar e-Devlet üzerinden takip edilebilecek. Zamların yasalaşmasının ardından emeklilere ek zam farkları ödenecek.

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Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT’li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat’ta...

E-DEVLET ÜZERİNDEN YENİ AYLIKLARIN HESAPLANMASI

e-Devlet üzerindeki 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde, emeklilerin yüzde 49.25 zamma göre hesaplanmış 'ek ödeme tutarı' görülebilmektedir. Bu bilgiler, emeklilerin yeni maaşlarını önceden hesaplamalarına yardımcı olmaktadır.

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Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT’li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat’ta...

AYLIK HESAPLAMASI

Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te görünen ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylıklarını hesaplayabilmektedir. Bu tutar 26 ile çarpıldığında, ek ödemeyle birlikte kök aylığın toplamı ve her ay hesaba yatırılacak tutar belirlenir. Bu hesaplamalar sonucunda maaşı 10 bin liranın altında olanlara 5510 Ek 19 kapsamında ilave yapılacak, böylece maaşları 10 bin liraya ulaşacak.