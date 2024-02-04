04 Şubat 2024, Pazar
Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9'da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...
Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde en düşük emekli aylığı, 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf, emekli, dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alan kişilere yönelik zam farklarının ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 liraya yükseldi. Bu kapsamda, emeklilere yönelik refah payına ilişkin yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:06
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