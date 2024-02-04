Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9’da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...

EN DÜŞÜK EMEKLİ İŞÇİ AYLIĞI YÜKSELDİ:

Bu gelişmeyle birlikte, en düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 liraya yükseldi. Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 49.25 oranındaki zamla SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacaklarını açıkladı.

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için ödemelerin 6 Şubat'ta, Bağ-Kur'lulara kapsamında emekli olan vatandaşlar için ise 7 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirtti.