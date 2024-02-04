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Haberler Galeri Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9'da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...

Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9'da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...

Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde en düşük emekli aylığı, 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf, emekli, dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alan kişilere yönelik zam farklarının ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 liraya yükseldi. Bu kapsamda, emeklilere yönelik refah payına ilişkin yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:06
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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9’da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...

Emeklilerin 6 aylık zamları belirlenirken, şimdi de ek ödeme (vergi iadesi) hesaplamaları yapılıyor. Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 49.25'lik zam oranına ek olarak yüzde 4 ek ödeme, net maaşa ekleniyor. Bu kapsamda, Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da netlik kazandı. Bilindiği üzere, 6 aylık enflasyon yüzde 37.57 olarak gerçekleşmişti. Toplu sözleşme kapsamında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 15'lik artışa ek olarak yüzde 49.25 oranında zam almış oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9’da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...

ZAM FARKLARININ BELİRLENMESİ VE ÖDEME TARİHLERİ:

Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar için zam farklarının belirlenmesi ve ödeme tarihleri netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklamalarına göre, SSK emeklileri 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklileri ise 7 Şubat'ta zam farklarını alacaklar.

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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9’da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...

EN DÜŞÜK EMEKLİ İŞÇİ AYLIĞI YÜKSELDİ:

Bu gelişmeyle birlikte, en düşük emekli işçi aylığı 11 bin 366 liraya yükseldi. Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı, ocak ayından itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 49.25 oranındaki zamla SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacaklarını açıkladı.

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için ödemelerin 6 Şubat'ta, Bağ-Kur'lulara kapsamında emekli olan vatandaşlar için ise 7 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9’da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...

ZAMLAR VE AYLIK FARKLARI:

Bu zamlarla birlikte, sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken, 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 10 bin lira olan bir emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira olacak. Aynı şekilde, dul ve yetimlerin aylıklarında yüzde 37.57 zam üzerinden ödemeler gerçekleşecek. Bu düzenlemelerle emeklilerin eline geçecek toplam miktarlar yeniden artmış olacak.

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Emeklilere az evvel maaş müjdesi geldi! Saat 9’da duyuruldu! EYT, SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 10.000, 10.500 TL...

VERGİ İADESİ VE EK ÖDEMELER:

Vergi iadesi ek ödeme miktarlarını artırarak, emeklilerin net maaşlarına olumlu bir etki sağlanacak. Örneğin, 10 bin lira taban maaşı olan bir emekli, yüzde 49.25 zam ve yüzde 4 ek ödeme ile birlikte, ocak ayında ödenen 10.400 TL'nin ötesinde, toplamda 15.522 TL alacak.